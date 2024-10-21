Младенец умер при родах в Акмолинской области: родные винят врача

Трагический случай произошел в Буландынской районной больнице. Родственники уверены, что в трагедии виноват врач, сообщает корреспондент Zakon.kz.

О случившемся стало известно из видеообращения жительницы Буландынского района Акмолинской области Дарьи Хусановой.

"В нашей райбольнице 15 октября моя сестренка при родах потеряла ребенка. Беременность протекала без патологий, рожала она на доношенном сроке. В этот день у нее начались схватки. Врач Б., принимавший роды, вел себя неподобающе, кричал на мою сестренку, что он уже полтора суток на ногах. "Давай быстрее, рожай давай, тужься!", – кричал доктор. Далее он стал давить почти всем своим телом на живот роженицы, пытаясь выдавить младенца. Ребенок был очень крупный. Почему врачи не сделали кесарево сечение? Мы считаем, такими действиями доктор убил нашего малыша", – заключила Дарья.

В Управлении здравоохранения факт гибели плода подтвердили.

"15 октября в 11:00 в Буландынскую районную больницу поступила роженица, 1998 года рождения, с дородовым излитием околоплодных светлых вод. В 16:00 произошли роды мертвым плодом мужского пола", – уточнили в ведомстве.

По данному факту будет проведена проверка.

"Интранатальная гибель плода подтверждается патолого-анатомическим исследованием. Разбор данного случая буден проведен на уровне Управления здравоохранения. В дальнейшем документы будут направлены в Комитет по контролю качества медицинских и фармацевтических услуг", – заключили в пресс-службе облздрава.

Это уже второй случай младенческой смертности в данной больнице за последнее время. Так, в июле 2024 года другая жительница Макинска потеряла ребенка на позднем сроке. В медицинском свидетельстве значится, что у 23-летней роженицы развилась тяжелая преэклампсия – произошла отслойка плаценты и открылось сильное кровотечение. По предварительной версии медиков, произошла внутриутробная гибель плода из-за нехватки кислорода – гипоксии.

Несколько лет назад Zakon.kz писал, как в 2018 году в Атырауском областном перинатальном центре умерли 133 ребенка, из них 56 сразу после рождения, а в 77 случаях смерть наступила еще в материнской утробе.

А в Экибастузе 14 мая 2024 года осудили мать, которая обвинялась в смерти своего восьмимесячного ребенка по неосторожности.