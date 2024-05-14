Смерть малыша от голода в Экибастузе: суд вынес приговор матери

В Экибастузе 14 мая осудили мать, которая обвинялась в смерти своего восьмимесячного ребенка по неосторожности, сообщает Zаkon.kz.

Судом установлено:



Осужденная в период с 10 по 17 ноября 2023 года, проживая в поселке Шидерты города Экибастуза, проявляя преступную небрежность по отношению к своему восьмимесячному ребенку, не обеспечила его достаточным питанием, что повлекло по неосторожности смерть данного ребенка.

Женщина свою вину признала в полном объеме и в содеянном раскаялась.

Также ее вина доказана заключением судебно-медицинской экспертизы, показаниями эксперта, другими документальными и вещественными доказательствами.

"Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы на срок один год. Представитель потерпевшей по мере наказания поддержала государственного обвинителя. Подсудимая просила не лишать ее свободы", – говорится в сообщении.

В суде сообщили, что принимая во внимание личность и семейное положение подсудимой, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на один год.

В отношении других двоих малолетних детей женщину ограничили в родительских правах, и они переданы на попечение в Отдел образования города Экибастуза.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 10 мая днем в селе Саймайсай Алматинской области погиб ребенок, 2018 года рождения, в результате наезда автомобиля.