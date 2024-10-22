Какие проблемы в системе образования выявил общественный партконтроль в Талдыкоргане

Мониторинг состояния и работы общеобразовательных школ Талдыкоргана, проведенный региональным филиалом Народной партии Казахстана, выявил существенные проблемы и недочеты, сообщает Zakon.kz.

На днях в Талдыкоргане филиалом Народной партии Казахстана в области Жетісу была инициирована акция "Безопасная школа", в рамках которой проведен мониторинг состояния и деятельности школ города. В ходе работы были выявлены важные проблемы, которые требуют внимания как на региональном, так и на республиканском уровне министерства образования РК.

"В настоящее время учебные заведения переполнены на 20-30%, что поднимает вопрос о необходимости строительства новых школ в городе. Кроме того, существует множество жалоб на качество капитальных ремонтов в школах Талдыкоргана. Три школы города требуют капитального ремонта, однако стоит рассмотреть возможность сноса и строительства новой школы на месте СШ №2 вместо капитального ремонта. Коллектив данной школы поднимает важные вопросы, касающиеся не только технического состояния зданий, но и нехватки кабинетов, а также их размеров. В классах, рассчитанных на 18 мест, учатся по 25-30 детей, что приводит к нарушению санитарных норм и требований СанПиН. Капитальный ремонт данной школы не решит полноценно все проблемы учебного заведения", — отметили в пресс-службе Народной партии.

Затронули партийцы и вопрос безопасности детей. По их мнению, в большинстве случаев охранники в средних учебных заведениях пожилые и пенсионного возраста. С одной стороны подобная категория людей нуждается в работе, но с другой стороны стоит вопрос безопасности детей в критической ситуации.

"Для примера можно взять случай в городе Атырау, где пожилой охранник государственного учреждения не справился с психологическим натиском общественников, потерял сознание и умер от сердечного приступа", — считают общественники.

Вместе с тем, в некоторых школах, таких как, к примеру, СШ №12, необходимо усилить контроль за близлежащими территориями, где часто собираются люди в состоянии алкогольного опьянения, особенно около магазинов, торгующих разливным пивом.

"Родители данной школы обращались в наш филиал с вопросом почему в 30 метрах от школы работает магазин разливного пива. Эта проблема стала особенно актуальной после отмены закона о "100-метровке", который ограничивал продажу спиртных напитков и табачной продукции на расстоянии от школ. Несмотря на то, что данный закон дублировал нормы о возрастных ограничениях, его отмена привела к росту доступности алкоголя вблизи образовательных учреждений. В результате, во время второй смены, когда дети выходят из школ в темное время суток, они могут столкнуться с пьяными людьми на пути домой, что создает небезопасные условия. Необходимы меры по восстановлению контроля за продажей алкоголя и усилению охраны территорий вокруг школ, чтобы обеспечить безопасность учащихся и защитить их от негативного влияния окружающей среды", — пояснили они.

Кроме того, как отметили в Народной партии, еще одним важным вопросом является материально-техническое обеспечение школ. Во многих учебных заведениях необходимо обновление устаревшей мебели, так как родители сообщают о случаях, когда дети повреждают свою школьную форму об парты и стулья.

"Также обеспечение спортивным инвентарем должно соответствовать современным стандартам и количественным требованиям. К сожалению, система государственных закупок в Казахстане сталкивается с проблемами, связанными с качеством товаров. Многие поставщики выбирают низкие цены как основной критерий для участия в тендерах, что приводит к поставкам некачественной продукции. Это, в свою очередь, негативно сказывается на оснащении школ. Например, существуют ситуации, когда для выполнения тендерных обязательств компании выбирают менее качественные материалы, что подтверждается многими жалобами от поставщиков и общественников на низкий уровень конкуренции в результате таких подходов", — резюмировали партийцы.