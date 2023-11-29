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Хищения на 273 млн тенге выявили в "Казпочте"

Хищения на 273 млн тенге выявили в "Казпочте" Фото: kazpost.kz
АО "Казпочта" в рамках внутреннего расследования выявило в своих региональных филиалах многомиллионные хищения, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что АО "Казпочта" продолжает внутреннее расследование.

"По итогам 2023 года в ряде регионов найдены финансовые нарушения на общую сумму 273 млн тенге. Материалы внутренней проверки были переданы в департамент экономических расследований для принятия процессуального решения и привлечения подозреваемых к ответственности, а также возмещения суммы ущерба", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте АО "Казпочта" 29 ноября 2023 года.

Как уточняется, всего зарегистрировано 11 уголовных дел в семи региональных филиалах. В структуре правонарушений есть факты:

  • хищений,
  • мошенничества,
  • кражи,
  • получения незаконного вознаграждения.

"Казпочта" продолжит активную борьбу правонарушениями как в центре так и на местах и будет оказывать содействие правоохранительным органам", – заверили в пресс-службе АО.

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2 октября 2023 года Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Казпочта" и обсудил с ней итоги работы акционерного общества за восемь месяцев 2023 года. Асел Жанасова доложила президенту, что благодаря оптимизации расходов, развитию электронной коммерции и других финансовых услуг компания впервые за пять лет перестала быть убыточной. Подробности здесь.

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