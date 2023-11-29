Хищения на 273 млн тенге выявили в "Казпочте"
Отмечается, что АО "Казпочта" продолжает внутреннее расследование.
"По итогам 2023 года в ряде регионов найдены финансовые нарушения на общую сумму 273 млн тенге. Материалы внутренней проверки были переданы в департамент экономических расследований для принятия процессуального решения и привлечения подозреваемых к ответственности, а также возмещения суммы ущерба", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте АО "Казпочта" 29 ноября 2023 года.
Как уточняется, всего зарегистрировано 11 уголовных дел в семи региональных филиалах. В структуре правонарушений есть факты:
- хищений,
- мошенничества,
- кражи,
- получения незаконного вознаграждения.
"Казпочта" продолжит активную борьбу правонарушениями как в центре так и на местах и будет оказывать содействие правоохранительным органам", – заверили в пресс-службе АО.
2 октября 2023 года Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Казпочта" и обсудил с ней итоги работы акционерного общества за восемь месяцев 2023 года. Асел Жанасова доложила президенту, что благодаря оптимизации расходов, развитию электронной коммерции и других финансовых услуг компания впервые за пять лет перестала быть убыточной. Подробности здесь.