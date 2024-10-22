Алматинские активисты очищают горы от мусора: инициатива, которая вдохновляет

В Алматы городские активисты поддержали осенний цикл программы "Таза Қазақстан" – кампанию "Жарқын күз", собравшись на очередную уборку на термальном источнике Алма-Арасан.

Группа приверженцев здорового образа жизни выходит в горы каждые выходные, чтобы вернуть природе ее первозданный облик. Вооруженные перчатками, мешками для мусора и энтузиазмом, они собирают оставленные туристами бутылки, пластиковую упаковку и другой мусор, который угрожает экосистеме.

Фото: акимат города Алматы

Один из представителей активистов Тимур Хасенов говорит, что их группа состоит из 35 человек и изначально была сформирована для закаливания еще в марте 2023 года.

"Мы приходили в горы, чтобы укреплять здоровье и купаться в речке. Но столкнулись с проблемой: очень много мусора остается после людей, и мы без задней мысли начали убирать, чтобы и нам, и другим туристам было приятнее здесь гулять. Это вошло в привычку – каждую субботу и воскресенье мы начали здесь убирать. Потом команда разрослась. И теперь мы это делаем на протяжении почти двух лет – три-четыре раза в неделю мы делимся по группам и собираем мусор. Сначала собирали по пакетику, сейчас собираем по шесть-семь мешков каждый поход. В среднем порядка 75-80 килограммов, мы специально даже взвешивали мешки", – рассказывает Тимур.

Фото: акимат города Алматы

По его словам, в январе он открыл страничку в TikTok и начал выкладывать их походы в горы. В настоящее время страничка набрала 16 тыс. подписчиков.

"Летом люди купаются, забытая часть вещей уплывает по речке, а весной они скапливаются возле берегов. В феврале, когда мы спускались с гор, увидели очень много и тапок на берегу, тогда было собрано порядка двух мешков только тапочек. И я решил этот контент запилить, на тапочки наложил музыку – на фоне зимних гор, а в шортах и футболке убираю. Подписчики отреагировали сразу "Господи, человек может умереть, а он собирает мусор. Куда смотрит акимат?",– говорит активист.

Фото: акимат города Алматы

Ролик разлетелся по всем социальным сетям, привлек внимание СМИ. Для уборки люди начали отправлять деньги, а некоторые по сей день отправляют в помощь перчатки, пакеты, антисептики. По мнению мужчины, в том, что люди по сей день мусорят в горах, виноват менталитет.

"Мы заметили, что 80% мусора остается с вечера. Здесь шлагбаум открыт, не контролируется, нет человека, который сидел бы в будке и не пускал людей с алкоголем. К тому же здесь нет освещения, из-за чего люди просто оставляют за собой мусор. Наверху в горах все еще хуже. Раньше урн не было в горах и люди бросали мусор в кусты. К сожалению, гиды на экскурсиях тоже за этим не следят. Так как нацпарк является частной территорией, здесь убирают только свои сотрудники. И чистота держится только на активистах и волонтерах", – отметил Тимур Хасенов.

Еще один член команды закаленных активистов Владислав Волков считает, что их общественная работа подает пример молодежи и алматинцам.

"Мы не только собираем мусор, но и крепим решетки на берега, чтобы тапочки не уплывали по речке, а также коврики, чтобы люди не падали, и клеим таблички, чтобы поддерживали чистоту. В первую очередь такие походы – это заряд бодрости. Во-вторых, мы оберегаем природу и ухаживаем за ней. Честно говоря, многие к ней плохо относятся – гадят и свинячат. Мы и в будни приходим сюда, чтобы собрать мусор – выходит полтора – два мешка на одного, а в выходные по восемь-девять мешков", – рассказывает Владислав.

По его словам, ситуация такая не только в горах, но и в городе – люди мусорят везде.

"Я лично всегда делаю замечание, но все равно не помогает. Хочу сказать: люди, уважайте себя в первую очередь – донесите мусор в урну. Не плюйте где попало, ведь за это есть штраф. Давайте сделаем наш город лучше", – обратился активист к алматинцам.

Фото: акимат города Алматы

"Главная проблема в парке – это мусор, который оставляют после себя отдыхающие. С уборкой нам помогают добросовестные активисты. Ведь благодаря им наш парк держится в чистоте. Мы идем к ним навстречу, делаем бесплатным вход для них и всегда рады принять новых волонтеров", – говорит инспектор Иле-Алатауского государственного национального природного парка Кайрат Майзабаев.

Такие инициативы становятся все более популярными, помогая привлечь внимание к проблеме загрязнения природных территорий и способствуя экологическому воспитанию общества.