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500 тенге за 15 минут: антимонопольщиков заинтересовали завышенные тарифы на парковку в аэропорту Актау

500 тенге за 15 минут: антимонопольщиков заинтересовали завышенные тарифы на парковку в аэропорту Актау, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 12:58 Фото: gov.kz
В Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана 22 октября 2024 года заявили, что начато расследование из-за завышенных тарифов автомобильной парковки аэропорта Актау, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что расследование в отношении автопарковки Международного аэропорта Актау по подозрению в завышении цен и нарушении принципов конкуренции инициировано Департаментом АЗРК по Мангистауской области.

"Причиной для проверки послужило повышение стоимости: за нахождение на парковке более 15 минут взимается плата в размере 500 тенге. Предварительные результаты указывают на возможное злоупотребление с целью извлечения сверхприбыли путем взимания денежных средств с населения, пользующегося услугами аэропорта".Пресс-служба АЗРК РК

Сообщается, что департамент агентства по Мангистау анализирует договор концессии, заключенный с акиматом Мангистауской области, и проверяет деятельность АФ ТОО "АТМ Grup".

"В случае подтверждения нарушений антимонопольного законодательства будет выдано предписание о расторжении концессионного договора или изменении его условий".Пресс-служба АЗРК РК

4 октября 2024 года пресс-служба Международного аэропорта Астаны заявила о новых тарифах на парковку, которые планировалось сделать еще дороже. Однако 10 октября стало известно, что Агентство по защите и развитию конкуренции РК запретило столичному аэропорту поднимать цены на парковку.

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