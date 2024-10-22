Полицейские открыли класс "Жас сақшы" в городе Жезказган области Ұлытау

В Жезказгане в средней школе №3 состоялась торжественная церемония открытия класса "Жас сақшы", организованная департаментом полиции.

Класс был назван в честь генерал-майора милиции Мурата Курманова, который с 1973 по 1985 год возглавлял управление внутренних дел Жезказганской области.

Фото: Департамент полиции области Ұлытау

На торжественном мероприятии присутствовали начальник департамента полиции области Каиркен Алиев, аким города Кайрат Шайжанов, руководители управления образования, родители и ученики. В класс "Жас сақшы" было принято 25 учеников, которые успешно прошли первый отбор.

Фото: Департамент полиции области Ұлытау

"Наша цель – воспитать в молодом поколении патриотизм и трудолюбие, привить им ответственность и здоровый образ жизни", – отметил начальник департамента полиции области Каиркен Алиев.

Фото: Департамент полиции области Ұлытау

Во время мероприятия бойцы СОБР департамента полиции продемонстрировали приемы рукопашного боя. Ученики и учителя поделились своим творчеством. Стоит отметить, что этот класс открыт впервые в области.