В Жамбылской области впервые прошел республиканский форум "Жас сақшы"

В Жамбылской области в центральном концертном зале "Баласагун" впервые состоялся республиканский форум "Жас сақшы – шаг к безопасному будущему". В масштабном мероприятии приняли участие классы "Жас сақшы" из 19 регионов страны.

Гостями форума стали аким Жамбылской области, представители МВД РК, руководители правоохранительных органов, ветераны органов внутренних дел, личный состав Департамента полиции области, делегаты из регионов, директора школ и преподаватели начальной военной подготовки.

Главная цель мероприятия – повышение правовой грамотности подростков, патриотическое воспитание и укрепление взаимодействия между полицией и обществом.

Фото: акимат Жамбылской области

В ходе форума была представлена деятельность классов "Жас сақшы", а также работа по правовому и патриотическому воспитанию школьников. На сегодняшний день в области открыто 43 полицейских класса, где обучаются около 900 учащихся.

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев в своем выступлении отметил важную роль проекта "Жас сақшы" в воспитании молодого поколения в духе дисциплины, ответственности и патриотизма.

Представитель Департамента по работе с личным составом МВД РК Есжан Арыстанов подчеркнул значимость форума в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и отдельно остановился на эффективности работы классов "Жас сақшы".

Начальник Департамента полиции Жамбылской области Кайсар Султанбаев, в свою очередь, отметил, что проект способствует формированию уважения к закону у молодежи и укреплению связи между полицией и обществом.

На сцене учащиеся представили театрализованные постановки на темы буллинга, профилактики наркопреступности, общественного порядка и дорожной безопасности, после чего юные стражи порядка обсудили их с правовой точки зрения.

В рамках форума инспекторам по делам несовершеннолетних были вручены ключи от 15 новых служебных автомобилей. Также награды получили учащиеся и руководители классов "Жас сақшы" из всех регионов страны.