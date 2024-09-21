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Законодательство РК

Казахстанка родила ребенка в гараже и оставила его там

ребенок, новорожденный, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 12:54 Фото: pixabay
25-летняя жительница Северо-Казахстанской области родила ребенка в гараже, положила малыша в коробку и ушла, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился в районе имени Габита Мусрепова.

"В ЦРБ района имени Г. Мусрепова была госпитализирована 25-летняя женщина с новорожденным ребенком. Предварительно установлено, что она родила ребенка в гараже. Проводится расследование. Все обстоятельства устанавливаются", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции СКО.

В ведомстве отметили, что начато досудебное расследование по признакам оставления в опасности – статья 119 УК РК.

17 сентября в СКО мать набросилась с ножом на 11-летнюю дочь и нанесла ей ранение. Ребенка доставили в ЦРБ Уалихановского района. По предварительной версии, женщина разозлилась на то, что девочка плохо сделала домашнее задание. 


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