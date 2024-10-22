Нянечка из Астаны через суд взыскала заработную плату с работодателя

22 октября Межрайонный суд по гражданским делам города Астаны взыскал с работодателя незаконно невыплаченную заработную плату за две недели работы домашнему работнику, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы суда города Астаны, накануне было рассмотрено дело по иску астанчанки, работающей в качестве домашнего работника (няни), к своему работодателю о взыскании задолженности по заработной плате.

"По обстоятельствам дела в январе 2024 года между сторонами заключен трудовой договор сроком на один год. В апреле истец заболела и не смогла выполнять свои обязанности в течение двух недель. После этого работодатель сообщил, что с апреля 2024 года больше не нуждается в ее услугах. При этом обязательства по оплате труда за отработанные две недели апреля не были выполнены, и трудовой договор расторгнут", – уточняется в сообщении.

Судом установлено, что в период с 15 по 28 апреля 2024 года работник был нетрудоспособен, о чем имеется лист временной нетрудоспособности. Работодатель был об этом осведомлен.

Суд удовлетворил иск и взыскал заработную плату. Решение вступило в законную силу.

В ведомстве напомнили, что в пункте 2.4 трудового договора указано – каждая из сторон вправе расторгнуть договор путем одностороннего отказа от исполнения его условий, письменно предупредив об этом другую сторону не менее чем за две недели.

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