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Нянечка из Астаны через суд взыскала заработную плату с работодателя

Астанчанка через суд взыскала заработную плату с работодателя, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 19:19 Фото: astanasottary
22 октября Межрайонный суд по гражданским делам города Астаны взыскал с работодателя незаконно невыплаченную заработную плату за две недели работы домашнему работнику, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы суда города Астаны, накануне было рассмотрено дело по иску астанчанки, работающей в качестве домашнего работника (няни), к своему работодателю о взыскании задолженности по заработной плате.

"По обстоятельствам дела в январе 2024 года между сторонами заключен трудовой договор сроком на один год. В апреле истец заболела и не смогла выполнять свои обязанности в течение двух недель. После этого работодатель сообщил, что с апреля 2024 года больше не нуждается в ее услугах. При этом обязательства по оплате труда за отработанные две недели апреля не были выполнены, и трудовой договор расторгнут", – уточняется в сообщении.
Судом установлено, что в период с 15 по 28 апреля 2024 года работник был нетрудоспособен, о чем имеется лист временной нетрудоспособности. Работодатель был об этом осведомлен.
Суд удовлетворил иск и взыскал заработную плату. Решение вступило в законную силу.
В ведомстве напомнили, что в пункте 2.4 трудового договора указано – каждая из сторон вправе расторгнуть договор путем одностороннего отказа от исполнения его условий, письменно предупредив об этом другую сторону не менее чем за две недели.

Ранее сообщалось, что Верховный суд восстановил права многодетной мамы на жилье в Атырау.

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