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Верховный суд восстановил права многодетной мамы на жилье в Атырау

Верховный Суд восстановил права многодетной мамы на жилье в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 20:12 Фото: pixabay
Верховный суд восстановил права мамы семерых детей из Атырау на жилье, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Верховного суда 17 октября рассказали, что мама семерых детей из Атырау в 2016 году жилищной комиссией была отнесена к категории "Семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов" и поставлена в очередь на жилье для нуждающихся граждан из государственного жилищного фонда.

Однако через два года жилищная комиссия исключила многодетную мать из очереди, ссылаясь на зарегистрированный на имя супруга дом в Макатском районе Атырауской области.

Тогда женщина обратилась в СМАС Атырауской области с иском к акиму Макатского района и Отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог о признании незаконным части протокольного решения в отношении нее и обязании восстановить на прежней очереди нуждающихся в жилье в списке социально защищаемых уязвимых групп с категорией "семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов".

СМАС, рассмотрев дело, установил, что истец является многодетной матерью, награждена подвеской "Алтын алқа", и ее семья относится к социально уязвимым слоям населения с категорией "семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов". Судом учтено, что истец была вынуждена снять квартиру в райцентре для обучения на дому ребенка с ограниченными возможностями, так как дом, где проживала истец с семьей, расположен в 22 километрах от поселка Макат.

"По требованиям п. 1 ст. 73 Закона "О жилищных отношениях" обладатель подвески "Алтын алқа" не подлежит списанию до получения жилища за счет государства. В связи с этим СМАС иск удовлетворил частично. Признана незаконной и отменена часть протокольного решения отдела в отношении истца. Суд обязал отдел восстановить истца в прежней очереди – в списке социально уязвимых групп населения с категорией "семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов".Пресс-служба Верховного суда

Верховный суд полностью согласился с выводами местных судов и оставил кассационную жалобу ответчиков без удовлетворения.

О том, какие выплаты положены многодетным семьям в Казахстане, можно узнать здесь

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