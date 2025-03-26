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Общество

Дроппер под прицелом: в Астане суд взыскал деньги, переведенные мошенникам

Покупки онлайн, покупки в интернете, интернет-магазин, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 19:00 Фото: pexels
Межрайонный суд по гражданским делам города Астаны рассмотрел иск о взыскании суммы неосновательного обогащения, по которому ответчик получил 500 тыс. тенге от жертвы мошенников, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда, истец перевел указанную сумму на карточный счет ответчика, попав под влияние мошенников через приложение Instagram. По словам потерпевшего, на его имя были оформлены кредиты в нескольких банках, после чего средства были переведены на указанный счет.

Ответчик иск не признал, пояснив, что между сторонами якобы имела место сделка по купле-продаже криптовалюты на платформе "ОКХ". При этом он отметил, что для него не имело значения, кто именно был покупателем.

Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу о наличии факта неосновательного обогащения.

"Установлено действительное поступление денежных средств от истца на счет ответчика, при этом законные основания их получения ответчиком не доказаны", – говорится в сообщении суда.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее были озвучены базовые меры защиты от мошенников. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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