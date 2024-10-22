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Скандал в Актобе: полсотни учеников из пригорода не смогли доехать до школы

автобус со школьниками застрял в грязи в пригороде Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 22:25 Фото: pixabay
В пригороде Актобе после дождя школьный автобус застрял в грязи. В итоге полсотни ребят вынужденно пропустили уроки. Жители села Шилисай угрожают, что не пустят детей в школу до тех пор, пока дороги в ауле засыплют хотя бы щебнем, сообщает Zakon.kz.

Местные жители рассказали КТК, что толкали застрявший автобус вместе с директором школы. А на следующий день после инцидента многие школьники просто не смогли дойти до остановки. После дождя все улицы в Шилисае превратились в жижу. В ауле, где проживает около 300 человек, нет ни одной асфальтированной дороги.

Люди говорят, что еще два года назад здесь все перекопали для проведения газа и воды. Но работы затянулись, в том числе еще и потому, что некоторые участки, где должны были прокладывать трубы, оказались в частных владениях.

"Во время дождя застрял вчера тут. Дети сидели внутри. Сам весь промок, в грязи по колено бегал туда-сюда. Хорошо, местные жители помогли. На тракторе меня вытащили из грязи". Водитель школьного автобуса Сержан Даулетов

Решить проблему мог бы амбициозный проект семилетней давности. В 2017-м в Шилисае затеяли строительство трехэтажной школы вместимостью до 1200 учащихся. На тот момент в ауле насчитывалось меньше 80 детей школьного возраста. Но в акимате были уверены, население здесь стремительно вырастет. Только все планы рухнули. Количество детей увеличилось лишь до 101, а школа и вовсе превратилась в долгострой.

Между тем, чиновники обещают, что школа откроется сразу после Нового года. Правда, жителей Шилисая уже не радует, а скорее пугает такая новость.

"Говорят, скоро эта школа уже откроется. Но посмотрите, здесь еще столько работы. Кроме того, там, где уже сделано, все рушится. Вот после вчерашних дождей с крыши потекло. А с потолка все обваливается. Зачем вообще нужно было такую огромную школу строить для маленького аула? Надо ее теперь снести и построить компактную". Жительница села Шилисай Динара Бакытжанова

Сотрудники акимата просят сельчан набраться терпения.

"В настоящее время в ауле прокладывают водопровод. Как только эти работы завершатся, мы начнем асфальтирование центральной улицы. Пока же сделали расчеты маршрута, по которому ездит школьный автобус. И на этот отрезок – около 400 м – постелем щебень, чтобы дети могли без проблем добираться на занятия". Аким Алматинского района города Актобе Асланбек Шуиншалиев

Но люди уже не верят в эти обещания и грозят оставить детей дома до тех пор, пока им не обеспечат нормальные дороги. 

Ранее сообщалось, сколько дней отдохнут школьники на осенних каникулах в Казахстане.

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