В Казахстане установили закупочные цены на пшеницу

Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров 23 октября 2024 года на заседании правительства рассказал, что цены на пшеницу являются справедливыми для всех участников рынка, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, изучив текущую ситуацию на зерновом рынке Продкорпорация в рамках программы форвардного закупа на пшеницу третьего класса, в зависимости от качественных показателей, установила следующие закупочные цены:

с клейковиной от 27% – 100 тыс. тенге;

с клейковиной от 25% – 90 тыс. тенге;

с клейковиной от 23% – 85 тыс. тенге.

"Установлены цены и на другие сельскохозяйственные культуры. Так, на пшеницу четвертого класса от 65 до 75 тыс. тенге, на пшеницу пятого класса – 60 тыс. тенге, на ячмень второго класса – 50 тыс. тенге. Указанные цены являются справедливыми для всех участников рынка, позволяют обеспечить рентабельность производства, устойчивость зернопроизводителей в условиях международной конкуренции", – озвучил Айдарбек Сапаров.

Он заявил, что с учетом пролонгации обязательств прошлого года и по условиям форвардного закупа текущего года в ресурсы Продкорпорации ожидается поступление порядка 1,2 млн тонн зерна.

"Однако на текущий момент поступило всего 239 тыс. тонн или 24%. В этой связи акиматам областей необходимо обеспечить контроль за своевременной поставке зерна Продкорпорации. Хочу напомнить, что возврат должен быть завершен 1 ноября. Высокие показатели по урожаю этого года стали возможными благодаря эффективным действиям со стороны правительства, включая льготное кредитование весенне-полевых и уборочных работ", – дополнил Айдарбек Сапаров.

Объем выделенных в текущем году средств позволил приобрести все необходимые материально-товарные ценности для уборки.

"По вашему поручению и исходя из просьб аграриев работы по приему заявок на финансирование 2025 года начнутся заблаговременно в ноябре, а в декабре этого года уже начнется само финансирование. Это обеспечит своевременную подготовку к весенне-полевым работам и позволит начать новый сезон без задержек. Такая же работа будет проведена по программе льготного лизинга", – рассказал Айдарбек Сапаров.

В целом, планируемые объемы финансирования весенне-полевых и уборочных работ позволят расширить охват товаропроизводителей льготным финансированием с 8,5 тыс. до 14 тыс. в 2025 году.

"Учитывая высокий урожай, необходимо принять эффективные меры по вопросу его сбыта как на традиционные, так и на новые рынки. В данном вопросе просим активной поддержки министерств торговли и транспорта", – заключил Айдарбек Сапаров.

Ранее Минсельхоз сообщил о высокой урожайности в Казахстане.