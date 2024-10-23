В Казахстане установили закупочные цены на пшеницу
По его словам, изучив текущую ситуацию на зерновом рынке Продкорпорация в рамках программы форвардного закупа на пшеницу третьего класса, в зависимости от качественных показателей, установила следующие закупочные цены:
- с клейковиной от 27% – 100 тыс. тенге;
- с клейковиной от 25% – 90 тыс. тенге;
- с клейковиной от 23% – 85 тыс. тенге.
"Установлены цены и на другие сельскохозяйственные культуры. Так, на пшеницу четвертого класса от 65 до 75 тыс. тенге, на пшеницу пятого класса – 60 тыс. тенге, на ячмень второго класса – 50 тыс. тенге. Указанные цены являются справедливыми для всех участников рынка, позволяют обеспечить рентабельность производства, устойчивость зернопроизводителей в условиях международной конкуренции", – озвучил Айдарбек Сапаров.
Он заявил, что с учетом пролонгации обязательств прошлого года и по условиям форвардного закупа текущего года в ресурсы Продкорпорации ожидается поступление порядка 1,2 млн тонн зерна.
"Однако на текущий момент поступило всего 239 тыс. тонн или 24%. В этой связи акиматам областей необходимо обеспечить контроль за своевременной поставке зерна Продкорпорации. Хочу напомнить, что возврат должен быть завершен 1 ноября. Высокие показатели по урожаю этого года стали возможными благодаря эффективным действиям со стороны правительства, включая льготное кредитование весенне-полевых и уборочных работ", – дополнил Айдарбек Сапаров.
Объем выделенных в текущем году средств позволил приобрести все необходимые материально-товарные ценности для уборки.
"По вашему поручению и исходя из просьб аграриев работы по приему заявок на финансирование 2025 года начнутся заблаговременно в ноябре, а в декабре этого года уже начнется само финансирование. Это обеспечит своевременную подготовку к весенне-полевым работам и позволит начать новый сезон без задержек. Такая же работа будет проведена по программе льготного лизинга", – рассказал Айдарбек Сапаров.
В целом, планируемые объемы финансирования весенне-полевых и уборочных работ позволят расширить охват товаропроизводителей льготным финансированием с 8,5 тыс. до 14 тыс. в 2025 году.
"Учитывая высокий урожай, необходимо принять эффективные меры по вопросу его сбыта как на традиционные, так и на новые рынки. В данном вопросе просим активной поддержки министерств торговли и транспорта", – заключил Айдарбек Сапаров.
Ранее Минсельхоз сообщил о высокой урожайности в Казахстане.