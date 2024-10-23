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Жумангарин рассказал, что за "оружие" привез Афганистан в Алматы

Оружие, товары, Афганистан , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 12:10 Фото: Telegram/sauda_inform
Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин на пресс-конференции в правительстве 23 октября 2024 года прокомментировал информацию о том, что Афганистан привез на выставку традиционных товаров "оружие" в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Журналист спросил, почему на афганской выставке наряду с коврами и самоварами было представлено оружие. Планируется ли поставка оружия из Афганистана в Казахстан? Имеются ли сведения о его покупке казахстанцами и как предполагается регулировать его оборот в рамках правового поля?

По его словам, на самом деле не было никакого оружия, этот отдел выставки назывался "Антиквариат".

"Афганцы – ремесленники от бога. То, что они делают с металлом – это нужно посмотреть. Вы видели, я такой здоровый молоток поднимал, который сделан из арматуры? Они делают удивительные вещи. То, что они привезли, все эти шлемы, мушкеты и большая часть – это сувениры. Люди могут покупать, может в ресторанах своих повесят", – озвучил Жумангарин. 

Он также отметил, что речи о поставках оружия вообще не было. 

"То что они привезли – это одна из изюминок выставки. Правильная организация мероприятия. Вот представьте, вы придете на выставку, а там одни ковры. Что там смотреть, у всех одно и то же? А там же и драгоценные камни, ювелирные изделия, соки и строительные материалы. Причем они грамотно это все состарили, некоторым товарам от 30 до 50 тысяч лет. Реально. Это все макеты с раскопок, которые были. Они хотят поделиться культурными, ремесленническими традициями", – сказал Серик Жумангарин. 

На вопрос о том, как "оружие" провезли через границу, Жумангарин ответил – как антиквариат и ремесленнические изделия. По его словам, эти муляжи изначально не являлись оружием и не могут стрелять.

21 октября 2024 года в Алматы открылась выставка афганских товаров. На ней представлены уникальные ковры ручной работы, свежие фрукты и овощи, орехи, а также антиквариат. 

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