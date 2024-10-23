Жителей одного из районов Алматы предупредили об отключении газоснабжения

Алматинский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq" сегодня, 23 октября 2024 года, предупредил некоторых жителей южной столицы о временном отключении газоснабжения на некоторых участках, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, для скорейшего переселения жителей ветхих домов в благоустроенные квартиры в рамках программы реновации в Турксибском районе в квадрате улиц Сейфуллина – Кассина – Котельникова – Акан Серы 23-24 октября будут производиться работы по врезке вновь построенного газопровода среднего давления Д-90 мм.

Цель – газоснабжение многоквартирных жилых домов по адресу: Турксибский район, ул. Кассина, 146, 146А, 146Б, 148, 148А, 148Б, 152, 152А, 152Б, 154, 154А, ул. Сейфуллина, 169Б.

"В связи с чем с 23 октября по 20:00 24 октября будет произведено отключение газоснабжения в жилых домах и на объектах, расположенных в квадрате улиц Жетысуского и Турксибского районах: пр. Рыскулова – Омарова – мкр. Кулагер – Котельникова – Сейфуллина – Жумабаева – Жансугурова – Кассина – Палладина". Алматинский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq"

Как отмечается, котельные "Алматытеплокоммунэнерго" будут запущены в первую очередь до 22:00 23 октября.

"В этой связи просим население перекрыть газовые краны и не открывать до завершения работ и начала пусковых работ, которые будут производиться сотрудниками Алматинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq". Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к вынужденным мерам", – говорится в обращении компании к алматинцам.

Ранее в Алматы перекрывали бульвар им. Бухар Жырау, чтобы отремонтировать подземный газопровод среднего давления.