Объявлено о перекрытии бульвара им. Бухар Жырау в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

О временном ограничении движения на участке бульвара им. Бухар Жырау рассказали в алматинском производственном филиале АО "QazaqGaz Aimaq", сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что: с 13:00 17 октября по 23:00 20 октября по бульвару им. Бухар Жырау от ул. Жарокова до ул. Ауэзова будет полное перекрытие дороги;

с 18 на 19 октября в ночное время с 10:00 до 6:00 будет произведен ночной переход через ул. Ауэзова по бульвару им. Бухар Жырау. "Подземный газопровод среднего давления от ул. Жарокова по бульвару им. Бухар Жырау до р. Есентай был введен в эксплуатацию в 1972 году. Общая протяженность – 1766,9 п. м. За время эксплуатации были обнаружены повреждения изоляционного покрытия, а также четыре сквозных коррозионных повреждений трубы. По окончании работ будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории и восстановлению асфальтного покрытия". Алматинский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq" Ранее сообщалось, что движение по ул. Казыбек би на сутки ограничат в Алматы. Читайте также Зоопарк Алматы обратился к казахстанцам за помощью в связи с шимпанзе Лолой В Туркестанской области принимают строгие меры по искоренению коррупции в сфере образования Аягоз остался без отопления: что сейчас происходит в городе

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