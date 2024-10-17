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Объявлено о перекрытии бульвара им. Бухар Жырау в Алматы

Автобусная полоса, автобусная полоса, БРТ, BRT, скоростные автобусные линии, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 11:54 Фото: пресс-служба акимата Алматы
О временном ограничении движения на участке бульвара им. Бухар Жырау рассказали в алматинском производственном филиале АО "QazaqGaz Aimaq", сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что:

  • с 13:00 17 октября по 23:00 20 октября по бульвару им. Бухар Жырау от ул. Жарокова до ул. Ауэзова будет полное перекрытие дороги;
  • с 18 на 19 октября в ночное время с 10:00 до 6:00 будет произведен ночной переход через ул. Ауэзова по бульвару им. Бухар Жырау.
"Подземный газопровод среднего давления от ул. Жарокова по бульвару им. Бухар Жырау до р. Есентай был введен в эксплуатацию в 1972 году. Общая протяженность – 1766,9 п. м. За время эксплуатации были обнаружены повреждения изоляционного покрытия, а также четыре сквозных коррозионных повреждений трубы. По окончании работ будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории и восстановлению асфальтного покрытия".Алматинский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq"

Ранее сообщалось, что движение по ул. Казыбек би на сутки ограничат в Алматы.

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