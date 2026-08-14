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Общество

Без света – без воды: "Алматы Су" предупредило жителей Алматы

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 16:54 Фото: pexels
Жителей и гостей Алматы 14 августа 2026 года предупредили, что из-за блэкаута южная столица может остаться без воды, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее оповещение распространила пресс-служба ГКП "Алматы Су":

"Обращаем внимание: при отключении электроэнергии временно могут останавливаться насосные станции, обеспечивающие подачу воды в жилые дома. Насосное оборудование работает от электроснабжения".

Поэтому, как объяснили горожанам, при отсутствии света насосные станции не могут работать в штатном режиме, что может привести к:

  • снижению давления воды;
  • временному отсутствию воды на верхних этажах;
  • перебоям с водоснабжением отдельных домов и микрорайонов.
"После восстановления электроснабжения насосные станции запускаются, и подача воды постепенно восстанавливается".Пресс-служба ГКП "Алматы Су"

Жителей попросили с пониманием отнестись к временным перебоям.

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Ранее мы писали, что в Алматы и Алматинской области произошли массовые отключения света. В результате аварийного отключения воздушных линий электропередачи, принадлежащих АО "KEGOC", в сетях АО "Алатау Жарық Компаниясы" сработала противоаварийная автоматика. Также жалобы на перебои со светом стали поступать из Шымкента и Талдыкоргана.

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Позднее в АО "KEGOC" назвали предварительную причину блэкаута в Казахстане. По данным национального оператора электросетей РК, перебои случились после технологического нарушения в ЕЭС Казахстана.

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Кроме того, электроэнергия пропала в некоторых городах Кыргызстана и Таджикистана.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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