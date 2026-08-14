Без света – без воды: "Алматы Су" предупредило жителей Алматы
Соответствующее оповещение распространила пресс-служба ГКП "Алматы Су":
"Обращаем внимание: при отключении электроэнергии временно могут останавливаться насосные станции, обеспечивающие подачу воды в жилые дома. Насосное оборудование работает от электроснабжения".
Поэтому, как объяснили горожанам, при отсутствии света насосные станции не могут работать в штатном режиме, что может привести к:
- снижению давления воды;
- временному отсутствию воды на верхних этажах;
- перебоям с водоснабжением отдельных домов и микрорайонов.
"После восстановления электроснабжения насосные станции запускаются, и подача воды постепенно восстанавливается".Пресс-служба ГКП "Алматы Су"
Жителей попросили с пониманием отнестись к временным перебоям.
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Ранее мы писали, что в Алматы и Алматинской области произошли массовые отключения света. В результате аварийного отключения воздушных линий электропередачи, принадлежащих АО "KEGOC", в сетях АО "Алатау Жарық Компаниясы" сработала противоаварийная автоматика. Также жалобы на перебои со светом стали поступать из Шымкента и Талдыкоргана.
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Позднее в АО "KEGOC" назвали предварительную причину блэкаута в Казахстане. По данным национального оператора электросетей РК, перебои случились после технологического нарушения в ЕЭС Казахстана.
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Кроме того, электроэнергия пропала в некоторых городах Кыргызстана и Таджикистана.