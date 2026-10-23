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Общество

Токаев: Государство будет и впредь поддерживать педагогов, содействующих формированию инклюзивного общества

мероприятие в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 13:29 Фото: akorda.kz
Во время выступления на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики 23 октября 2026 года Касым-Жомарт Токаев перечислил приглашенных казахстанцев и их достижения, сообщает Zakon.kz.

Так, на праздничное мероприятие приглашен видный представитель национальной культуры, известный композитор и педагог Алтынбек Коразбаев.

"Его песни нашли отклик в сердцах нескольких поколений и вошли в золотой фонд казахского искусства. Сегодня я вручу Алтынбеку Коразбаеву высокую награду – орден "Отан". В этом зале присутствует прославленный альпинист Казбек Валиев. Он покорил высочайшие вершины планеты и стал легендой мирового альпинизма. В знак признания выдающихся заслуг Казбека Шакимовича я принял решение наградить его орденом "Барыс" ІІ степени. Олицетворением высокого педагогического мастерства, профессионализма и верности избранному делу является Наталья Викторовна Сафиулина. Учитель-новатор, она успешно внедряет передовые подходы к обучению особенных детей", – перечислил Токаев.

Государство, по его словам, будет и впредь поддерживать педагогов, содействующих формированию по-настоящему инклюзивного общества. За значительный вклад в развитие образования Наталье Викторовне Сафиулиной присваивается звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы".

"Кроме того, известному оперному певцу Талгату Маратовичу Мусабаеву, внесшему значительный вклад в развитие культуры, присваивается звание "Қазақстанның халық әртісі". Наряду с деятелями искусства глубокого уважения заслуживает и труд ученых, посвятивших себя исследованию культуры. Известному краеведу Баурджану Узбекалиевичу Джанибекову, который активно участвует в развитии музейного дела и сохранении нашего историко-культурного наследия, присваивается звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері". Талантливому педагогу, искусствоведу Эльмире Сакеновне Султангалиевой вручается орден "Құрмет", – сообщил глава государства.

Во время выступления он также рассказал, о чем будет Послание народу Казахстана.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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