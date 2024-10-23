Семью с шестью детьми выдворят из Казахстана
В мае семью обнаружили местные жители села Кеменгер Павлодарской области. Позднее выяснилось, что отцом детей является гражданин России, а мать приехала из Украины.
В постановлении Специализированного суда по административным правонарушениям Павлодара отмечено, что гражданин России прибыл в Казахстан 20 июня 2016 года и временно зарегистрировался с целью "частная" сроком до 17 сентября 2016 года.
Однако, как говорится в публикации издания irbistv.kz, по окончании указанного срока пребывания территорию Казахстана не покинул.
"Тем самым совершив административное правонарушение, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего десять суток после истечения установленного законодательством срока, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания", – заявлено в официальном документе.
Меж тем гражданка Украины также приехала в Казахстан 20 июня 2016 года, но на месяц, и аналогично страну вовремя не покинула.
В результате суд пришел к выводу назначить отцу-россиянину арест на трое суток и выдворение из Казахстана, а матери-украинке – только выдворение.
Ранее сообщалось, что из Казахстана принудительно выдворили туристов из Пакистана. Они также нарушили миграционное законодательство.