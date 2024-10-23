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Семью с шестью детьми выдворят из Казахстана

Семью с шестью детьми выдворят из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 14:58 Фото: pxhere
Cемью иностранцев c шестью детьми, найденную весной 2024 года в лесу Павлодарской области, выдворят из Казахстана. Родители приехали в страну еще в 2016 году и нарушили миграционное законодательство, сообщает Zakon.kz.

В мае семью обнаружили местные жители села Кеменгер Павлодарской области. Позднее выяснилось, что отцом детей является гражданин России, а мать приехала из Украины.

В постановлении Специализированного суда по административным правонарушениям Павлодара отмечено, что гражданин России прибыл в Казахстан 20 июня 2016 года и временно зарегистрировался с целью "частная" сроком до 17 сентября 2016 года.

Однако, как говорится в публикации издания irbistv.kz, по окончании указанного срока пребывания территорию Казахстана не покинул.

"Тем самым совершив административное правонарушение, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего десять суток после истечения установленного законодательством срока, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания", – заявлено в официальном документе.

Меж тем гражданка Украины также приехала в Казахстан 20 июня 2016 года, но на месяц, и аналогично страну вовремя не покинула.

В результате суд пришел к выводу назначить отцу-россиянину арест на трое суток и выдворение из Казахстана, а матери-украинке – только выдворение.

Ранее сообщалось, что из Казахстана принудительно выдворили туристов из Пакистана. Они также нарушили миграционное законодательство.

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