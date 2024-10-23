Несколько новых особенных автобусных маршрутов запустят в Астане

Общественный транспорт Астаны с 26 октября пополнится еще тремя новыми экспресс-маршрутами №503, №504 и №505, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в City Transportation Systems 23 октября, маршруты охватят основные транспортно-пересадочные хабы города, а также социально значимые объекты.

Экспресс-маршрут №503 соединит конечные пункты "Астанаинерт" и Железнодорожный вокзал "Нурлы Жол". Он позволит улучшить транспортное обслуживание ЖМ "Агрогородок" и разгрузить действующие маршруты №20 и №33. Обеспечит прямую связь с ЖД вокзалом "Нурлы жол" и охватит основные точки притяжения: ТД "Aspan bazar", ТЦ "Евразия", ТД "Орбита" и микрорайоны "Самал", "Жастар". Маршрут будет обслуживать 10 автобусов.

Экспресс-маршрут № 504 соединит ул. И. Жансугурова" и ЖК "Жагалау". Маршрут улучшит транспортное обслуживание микрорайона "Жагалау", обеспечит прямую связь с №7 поликлиникой и разгрузит действующие маршруты №№ 29, 29А, 42, 49, 51 и 61. Охватит основные точки притяжения БЦ "Саад", ТРК "Керуен", Кардиохирургическую клинику и другие важные объекты. На маршруте будет ездить восемь автобусов.

Экспресс-маршрут №505 свяжет Мечеть Ырыскелды Кажы и ЖК "Отау". Маршрут обеспечит транспортное обслуживание улицы Е. Серкебаева и разгрузит маршруты №№ 5, 8, 9 и 13. Он будет обслуживать ТД "Гулжан", ТЦ "Жаннур", Детскую больницу №2 и другие ключевые точки. Обслуживать маршрут будут восемь автобусов.

Итого в городе будет пять экспресс-маршрутов: 501, 502, 503, 504, 505.

С 6 октября в Астане запустили экспресс-маршруты № 501 и № 502, которые с момента запуска перевезли 53 828 пассажиров.

Стоимость проезда на таких маршрутах – 250 тг. Школьные и льготные карты действительны.