Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Несколько новых особенных автобусных маршрутов запустят в Астане

Новые особенные экспресс-маршруты появятся в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 13:27 Фото: CTS
Общественный транспорт Астаны с 26 октября пополнится еще тремя новыми экспресс-маршрутами №503, №504 и №505, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в City Transportation Systems 23 октября, маршруты охватят основные транспортно-пересадочные хабы города, а также социально значимые объекты.

Экспресс-маршрут №503 соединит конечные пункты "Астанаинерт" и Железнодорожный вокзал "Нурлы Жол". Он позволит улучшить транспортное обслуживание ЖМ "Агрогородок" и разгрузить действующие маршруты №20 и №33. Обеспечит прямую связь с ЖД вокзалом "Нурлы жол" и охватит основные точки притяжения: ТД "Aspan bazar", ТЦ "Евразия", ТД "Орбита" и микрорайоны "Самал", "Жастар". Маршрут будет обслуживать 10 автобусов.

Экспресс-маршрут № 504 соединит ул. И. Жансугурова" и ЖК "Жагалау". Маршрут улучшит транспортное обслуживание микрорайона "Жагалау", обеспечит прямую связь с №7 поликлиникой и разгрузит действующие маршруты №№ 29, 29А, 42, 49, 51 и 61. Охватит основные точки притяжения БЦ "Саад", ТРК "Керуен", Кардиохирургическую клинику и другие важные объекты. На маршруте будет ездить восемь автобусов.

Экспресс-маршрут №505 свяжет Мечеть Ырыскелды Кажы и ЖК "Отау". Маршрут обеспечит транспортное обслуживание улицы Е. Серкебаева и разгрузит маршруты №№ 5, 8, 9 и 13. Он будет обслуживать ТД "Гулжан", ТЦ "Жаннур", Детскую больницу №2 и другие ключевые точки. Обслуживать маршрут будут восемь автобусов.

Итого в городе будет пять экспресс-маршрутов: 501, 502, 503, 504, 505.

С 6 октября в Астане запустили экспресс-маршруты № 501 и № 502, которые с момента запуска перевезли 53 828 пассажиров.

Стоимость проезда на таких маршрутах – 250 тг. Школьные и льготные карты действительны.

Читайте также

ликвидация нарколаборатории
КНБ ликвидировал очередную нарколабораторию
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Подаст ли в отставку Айдарбек Сапаров, если подтвердится факт коррупции его подчиненным
Филипп Моррис
Бездымное будущее: как наука решает проблему курения
Ирина Капитанова
Астана 2024 год Автобусы Общественный транспорт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Павел Глоба, гороскоп, кому 2025 год подарит счастье
Глоба назвал знаки зодиака, которым 2025 год дарует счастье
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
"Не переводите деньги!": АФМ обратился к казахстанцам
Макпал Исабекова впервые показала мужа
Макпал Исабекова впервые показала мужа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: