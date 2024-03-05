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На какие средства будут восстанавливать Алматы в случае разрушительного землетрясения

На какие средства будут восстанавливать Алматы в случае разрушительного землетрясения, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 12:27 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров 5 марта 2024 года рассказал, есть ли у правительства резерв средств на случай разрушительного землетрясения в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава МНЭ отметил, что ситуация в городе после сильного землетрясения, произошедшего 4 марта, на контроле правительства.

"У нас есть резерв и он ежегодно формируется. В первую очередь он будет направляться именно на преодоление последствий техногенных аварий и иных катастроф, которые могут иметь место. Но надеемся, что в Алматы такого не произойдет", – сказал Нурлан Байбазаров.

По его словам, сейчас акимат проводит аудит, где были повреждения. Если по итогам этой работы понадобится помощь из республиканского бюджета, то из резерва правительства окажут соответствующую помощь в восстановлении зданий.

"Алматы является донором республиканского бюджета, финансовый центра нашей страны. Сейчас сложно оценить сколько стоит Алматы, но конечно, город является это значительным активом нашей страны", – добавил Нурлан Байбазаров.

4 марта 2024 года в Алматы произошло очередное сильное землетрясение. Сильные толчки ощутимостью в 5 баллов жители города почувствовали в 11:22.

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