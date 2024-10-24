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Вице-министр рассказал, куда бежать алматинцам в случае землетрясения

Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 13:00 Фото: Zakon.kz
Вице-министр Кеген Турсынбаев обрисовал примерное местоположение базы "Алатау", созданной в Алматы на случай разрушительного землетрясения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил в Мажилисе 24 октября 2024 года Турсынбаев, южная база "Алатау" в январе 2024 года была передана в распоряжение МЧС от Министерства обороны. Она находится в нижней части Алматы.

"Уникальность этого участка в том, что на экс-советской базе есть взлетная полоса для авиации и площадка для вертолетов. Это плато, там нет разломов, в случае землетрясения никто не пострадает. Там будет развернут лагерь для пострадавшего населения и будет работать республиканский оперативный штаб", – сказал Кеген Турсынбаев.

Он объяснил, что слева от базы находится проспект Суюнбая, а с правой стороны – трасса Алматы – Капшагай. В 500-600 метрах от "Алатау" расположена железнодорожная ветка. Есть проселочная дорога и трасса длиной 800 метров.

"На базе будут койко-места для 15 тысяч человек. А если рассматривать ее как место сбора, то в случае необходимости может уместиться до 50 тысяч человек. Это не единственное место. Многие думают, что весь город там соберется, но на самом деле это только первичное место для сбора. Там будет развернут мобильно-полевой госпиталь", – отметил вице-министр.

Ранее сообщалось, что в Алматы создали базу "Алатау" на случай разрушительного землетрясения.

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