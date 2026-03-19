Акиматы и профсоюзы усиливают сотрудничество в Карагандинской области

В Карагандинской области усиливают контроль за безопасностью труда.

На заседании областной трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений рассмотрели, насколько соблюдаются нормы и условия охраны труда в регионе и какие меры необходимо принять.

Эти вопросы обсудили представители власти, профсоюзов и крупнейших предприятий региона — Qarmet, "Казахмыс", "Шубарколь комир", Altyn Komir Service и Nova Zink.

Акцент – на снижении производственного травматизма. Контроль за соблюдением законодательства в этой сфере ведет департамент Комитета государственной инспекции труда по Карагандинской области: от внеплановых проверок до расследования несчастных случаев.

За год в ведомство поступило более трех тысяч обращений. Чаще всего работники жалуются на отсутствие трудовых договоров, незаконные увольнения и задержки выплат. По итогам более шестисот проверок выявлены различные нарушения – в основном в сфере трудовых отношений.

"Современная безопасность на производстве – это не только соблюдение норм и стандартов, но и формирование культуры безопасности. Сегодня 64 предприятия региона участвуют в концепции "Нулевого травматизма – Vision Zero". В целом отмечается снижение уровня производственного травматизма, в том числе случаев со смертельным исходом", – подчеркнул руководитель департамента Комитета государственной инспекции труда Медеу Ахметов.

Одним из инструментов повышения безопасности становится цифровизация. Так, на металлургическом комбинате компании Qarmet работает ситуационный центр, который в режиме 24/7 отслеживает производственные процессы и потенциальные риски.

Выстроена системная работа между акиматами и профсоюзами. В центре внимания – реализация городского трехстороннего соглашения на 2024-2026 годы.

Как отметил аким Караганды Мейрам Кожухов, большая часть из 27 запланированных мероприятий соглашения уже выполнена. Только за прошлый год прошло семь заседаний комиссии, где рассмотрели 14 актуальных вопросов.

Профсоюзы активно включены в процесс: проведено 63 встречи в трудовых коллективах. Для урегулирования споров создан медиативный центр на базе ассоциации предпринимателей.

Сегодня в Караганде работают 304 первичные профсоюзные организации, объединяющие более 90 тысяч человек. Для сохранения рабочих мест акимат, работодатели и профсоюзы заключают меморандумы о взаимопонимании – это позволяет снижать риски массовых сокращений и поддерживать стабильность на предприятиях.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев отметил, что для промышленного региона безопасность труда – один из ключевых вопросов.

"Наша общая задача – сделать все возможное, чтобы условия труда на предприятиях становились безопаснее. Это требует постоянного диалога между государством, работодателями и профсоюзами, модернизации производства и формирования культуры безопасности", – сказал Ермаганбет Булекпаев.

Особое внимание уделяется и социальной ответственности бизнеса: созданию рабочих мест для людей с инвалидностью, своевременной выплате зарплаты и отчислений.