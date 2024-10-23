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Новый вид интернет-мошенничества от имени журналистов появился в Казахстане

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Интернет-мошенники в Казахстане добрались до медиасферы, сообщает Zakon.kz.

Они пишут с подставных аккаунтов от имени журналистов и приглашают на интервью. Оказалось, что своих жертв они выбирают максимально тщательно. В их числе:

  • госслужащие;
  • руководители высших учебных заведений;
  • бизнесмены.

Для участия в медиапроектах мошенники предлагают перейти по ссылке якобы для регистрации.

Как это работает? И как не пострадать от их обмана? Об этом рассказала корреспондент первого канала "Евразия".

22 октября оперуполномоченный Управления криминальной полиции ДП Абайской области Асет Егеубаев рассказал, кто такие дропперы и как не попасться на их методы мошенничества.

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СМИ Казахстан Остерегайтесь мошенников 2024 год Мошенничество Онлайн-мошенничество Интернет Телевидение
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