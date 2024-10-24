Депутат ответил на вопрос о "разгуле преступности" в Казахстане

Бывший замминистра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев, а ныне депутат, 24 октября в кулуарах Сената прокомментировал опасение казахстанцев о том, что в южных регионах есть "разгул преступности", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что необходимо исходить из официальной статистики, а она показывает, что никакого разгула нет.



"Вы имеете возможность свободно гулять в любое время суток по улицам города, свободно посещать любые места общественного доступа. Вы где-то наблюдаете вакханалию?" – заявил сенатор.

На вопрос о найденном недавно схроне оружия ответил, что схроны всегда будут в любой стране мира.

Ранее полиция прокомментировала групповое изнасилование несовершеннолетней в Талгарском районе.

