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Депутат ответил на вопрос о "разгуле преступности" в Казахстане

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, патрульная полиция, машина полиции, полицейская машина, патруль, оружие, пистолет, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 12:30 Фото: Zakon.kz
Бывший замминистра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев, а ныне депутат, 24 октября в кулуарах Сената прокомментировал опасение казахстанцев о том, что в южных регионах есть "разгул преступности", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что необходимо исходить из официальной статистики, а она показывает, что никакого разгула нет.

"Вы имеете возможность свободно гулять в любое время суток по улицам города, свободно посещать любые места общественного доступа. Вы где-то наблюдаете вакханалию?" – заявил сенатор. 

На вопрос о найденном недавно схроне оружия ответил, что схроны всегда будут в любой стране мира.

Ранее полиция прокомментировала групповое изнасилование несовершеннолетней в Талгарском районе. 

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