Групповое изнасилование несовершеннолетней в Талгарском районе – комментарий полиции

Все больше новостей, от которых кровь стынет в жилах, поступает из Талгарского района Алматинской области. В Казнете сегодня, 23 октября 2024 года, появилась информация, что там произошло групповое изнасилование несовершеннолетней. Что об этом рассказали в полиции – в материале Zakon.kz.

Согласно информации из соцсетей, страшное преступление произошло в пос. Туздыбастау в середине октября. В изнасиловании 16-летней девушки подозревают четверых парней, которым от 18-ти до 23 лет.

Мы обратились за комментарием в полицию региона, где нам сообщили, что "по факту изнасилования несовершеннолетней полицией возбуждено уголовное дело".

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по "горячим следам" установлены, задержаны и водворены в ИВС все четверо подозреваемых лиц. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств преступления. Расследование находится на контроле руководства областного департамента полиции". Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

Ранее сообщалось, что в Талгарском районе Алматинской области 18-летняя девушка пыталась свести счеты с жизнью. На этот шаг, по словам очевидцев, она пошла из-за избиения и изнасилования. Но в полиции рассказали, что факт избиения и изнасилования она "отрицает, от подачи заявления отказалась".