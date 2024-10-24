О деле школьной ОПГ, которая держала в секс-рабстве одноклассницу, высказался Кожаев

Бывший замминистра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев, а ныне депутат, в кулуарах Сената прокомментировал дело девочки из Кызылорды, которую вовлекли одноклассники в секс-рабство, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кожаев подчеркнул, что не разобравшись во всех нюансах происшествия, его причинах и условиях, делать выводы рано.

"Будет суд. Когда в суде будут исследованы все детали дела, будет дана четкая правовая оценка, и тогда мы узнаем истину", – дополнил сенатор.

Журналисты уточнили, если бы не было такого общественного резонанса, была ли бы семья девочки в безопасности.

"Я следователь с 30-летним стажем, и на моей памяти подобных происшествий было достаточно много. И без общественного резонанса принимались соответствующие справедливые и объективные решения. У нас большое количество преступников отбывают наказание по делам, которые не вызвали резонанса", – озвучил Кожаев.

Помимо этого, у него спросили, кто гарантирует, что все участники событий получат справедливое наказание.

"Мне всегда интересно наблюдать за логикой журналистов. Вы считаете, что, поднимая шум, будет достигнут (лучший результат. – Прим. ред.). Это стимулирует, чтобы более тщательно относились к процессуальной оценке. Но в суде ценятся только процессуальные доказательства, а не тот шум, который создается в социальных сетях. При наличии доказательств виновные, как правило, получают наказание", – сказал он.

Кожаев также подтвердил, что дело будет рассматриваться в закрытом суде, чтобы защитить интересы несовершеннолетних. Однако он опроверг опасения общественности, что виновные смогут избежать наказания.

"У общественности такого страха нет. Это вы, журналисты, разгоняете ситуацию в информационном поле. Я думаю, что подавляющее большинство наших граждан доверяет правовой системе страны", – дополнил Кожаев.

На критику о том, что правоохранительные органы не реагировали в течение полугода, пока девочка находилась в сексуальном рабстве, он заявил, что они сразу приняли меры, как только получили информацию. По его мнению, такие вещи иногда имеют латентный характер, и даже мать, которая находилась рядом с ребенком, не предполагала, что происходит.

Как ранее сообщал Zakon.kz, в Кызылорде одноклассники заставляли школьницу заниматься проституцией. Они длительное время издевались над ней, накачивали наркотиками.

Полиция Кызылординской области сделала заявление по поводу этого резонансного преступления, отметив, что оно начинает обрастать ложными фактами.

4 сентября в Кызылординской области был уволен и наказан ряд должностных лиц из сферы образования.

19 сентября заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха рассказал, что по делу девочки из Кызылорды, которую вовлекли одноклассники в секс-рабство, установлено 13 фигурантов.