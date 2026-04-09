#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
475.31
555.54
6.05
Общество

Биологические угрозы вне фокуса: сенатор предупредил о рисках для экспорта из-за сбоев фитоконтроля

Фрукты, супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 13:14 Фото: Zakon.kz
Сенатор Ернур Айткенов 9 апреля 2026 года в своем депутатском запросе заявил о системных сбоях фитосанитарного контроля и рисках для экспорта, указав на рост нарушений и недостаточную оснащенность лабораторий, передает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор отметил, что в 2025 году по сравнению с 2024 годом количество выявлений карантинных объектов увеличилось в два раза, зафиксировано более 3 600 нарушений и около 140 случаев выявления карантинных объектов в импортной продукции. Также он указал на высокую нагрузку – более 500 000 услуг в год – при недостаточной кадровой обеспеченности.

Кроме того, он указал на изношенность лабораторного оборудования, неравномерность наличия инфраструктуры, что снижает оперативность и достоверность контроля.

"Отсутствует прослеживаемость при перемещении продукции растительного происхождения. Применение единых процедур вне зависимости от уровня риска приводит к избыточной нагрузке на участников внешнеэкономической деятельности и снижает скорость экспортных операций. Такой перекос приводит к тому, что основные ресурсы контроля сосредоточены на документальном оформлении, в то время как реальные биологические угрозы остаются вне фокуса внимания", – сказал Ернур Айткенов.

Отдельно сенатор подчеркнул, что, несмотря на законодательный запрет использования ГМО в растениеводстве, фактический контроль за ввозом и оборотом таких семян остается формальным из-за отсутствия полноценной лабораторной инфраструктуры и современного ПЦР-оборудования.

Он считает, что действующие меры ответственности не обеспечивают превентивного эффекта: штрафы несоразмерны потенциальному ущербу, что подрывает дисциплину участников внешнеэкономической деятельности.

В числе предложений Ернура Айткенова – усиление кадрового потенциала с восстановлением профильной подготовки, модернизация материально-технической базы и оснащение лабораторий современным оборудованием, а также завершение цифровизации с обеспечением прослеживаемости продукции и стабильного интернета на карантинных постах.

Ранее сенатор Айнур Аргынбекова в депутатском запросе заявила о системных барьерах в развитии инклюзивного спорта и разрыве между господдержкой и реальной вовлеченностью людей с инвалидностью.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
