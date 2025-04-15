В МЧС рассказали о действиях в случае сильного землетрясения

Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Кеген Турсынбаев на брифинге в правительстве 15 апреля 2025 года рассказал, как будут действовать госорганы в случае сильного землетрясения, передает корреспондент Zakon.kz.

Кеген Турсынбаев заявил, что невозможно предугадать то, что происходит в природе. "Но мы всегда должны быть готовы. Вы знаете, что в Казахстане 15 регионов находятся в сейсмоопасной зоне. Это в том числе Алматы, Алматинская и Жамбылская области, которые подвержены землетрясениям до 9 баллов. Поэтому работа в данных регионах проводится – это и сейсмотренировки, и сейсмоусиление. В каждом населенном пункте есть, начиная от системы оповещения, эвакуации, обучение все это планово проводится. Естественно, силы и средства нашего министерства и других госорганов, которые в случае разрушительного землетрясения будут участвовать в ликвидации последствий, проведении аварийно-спасательных работ, они готовятся. Мы в этом направлении постоянно должны быть готовы", – добавил он. Замглавы МЧС рассказал, как будут действовать власти в случае сильного землетрясения. "Да, мы отрабатываем. Это не только наше министерство, все практически госорганы и практически все акиматы областей задействованы. У нас эшелонированная система оказания помощи. Будем действовать так же, как и во время прошлогодних паводков: первый этап (помощи. – Прим. ред.) в течение первых суток будет прибывать, и далее поэтапно на вторые-третьи сутки. То есть помощь прибывает со всех регионов – это и личный состав, техника, организация питания, медицинское обеспечение и, естественно, эвакуация", – резюмировал вице-министр. 28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и Таразе. Наибольшая интенсивность – 5 баллов – зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. Материал по теме В МЧС озвучили последствия землетрясения в Жамбылской области 13 апреля землетрясение случилось в Таджикистане. Его ощутили жители сразу нескольких населенных пунктов на юге Казахстана.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: