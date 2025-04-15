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Общество

В МЧС рассказали о действиях в случае сильного землетрясения

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 14:28 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Кеген Турсынбаев на брифинге в правительстве 15 апреля 2025 года рассказал, как будут действовать госорганы в случае сильного землетрясения, передает корреспондент Zakon.kz.

Кеген Турсынбаев заявил, что невозможно предугадать то, что происходит в природе.

"Но мы всегда должны быть готовы. Вы знаете, что в Казахстане 15 регионов находятся в сейсмоопасной зоне. Это в том числе Алматы, Алматинская и Жамбылская области, которые подвержены землетрясениям до 9 баллов. Поэтому работа в данных регионах проводится – это и сейсмотренировки, и сейсмоусиление. В каждом населенном пункте есть, начиная от системы оповещения, эвакуации, обучение все это планово проводится. Естественно, силы и средства нашего министерства и других госорганов, которые в случае разрушительного землетрясения будут участвовать в ликвидации последствий, проведении аварийно-спасательных работ, они готовятся. Мы в этом направлении постоянно должны быть готовы", – добавил он.

Замглавы МЧС рассказал, как будут действовать власти в случае сильного землетрясения.

"Да, мы отрабатываем. Это не только наше министерство, все практически госорганы и практически все акиматы областей задействованы. У нас эшелонированная система оказания помощи. Будем действовать так же, как и во время прошлогодних паводков: первый этап (помощи. – Прим. ред.) в течение первых суток будет прибывать, и далее поэтапно на вторые-третьи сутки. То есть помощь прибывает со всех регионов – это и личный состав, техника, организация питания, медицинское обеспечение и, естественно, эвакуация", – резюмировал вице-министр.

28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и Таразе. Наибольшая интенсивность – 5 баллов – зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района.

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, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 14:28
В МЧС озвучили последствия землетрясения в Жамбылской области

13 апреля землетрясение случилось в Таджикистане. Его ощутили жители сразу нескольких населенных пунктов на юге Казахстана.

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Мадина Мамырханова
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