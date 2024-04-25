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Посевная кампания под угрозой в Казахстане из-за паводков, заявил сенатор

Посевная кампания под угрозой в Казахстане из-за паводков, заявил сенатор, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 17:53 Фото: freepik
Депутат Сената Арман Утегулов считает, что без оперативной поддержки правительства фермеры могут не успеть провести посевную кампанию из-за паводков. Свои опасения он озвучил в депутатском запросе на имя премьер-министра страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам сенатора, сегодняшняя ситуация требует немедленных действий, поскольку каждый день весны имеет огромное значение для обеспечения продовольственной безопасности всей страны.

"Значительная площадь затопления приходится на основные зерносеющие регионы. В этой связи возникают вопросы по качественному проведению посевной кампании. Из-за затопления полей многие сельхозпроизводители просто не успеют вовремя посеять семена. Очень сложная ситуация и у дачников, овощеводов. Мы видим, что их техника, ирригационные системы и трансформаторы повреждены, теплицы снесены, а поля затоплены", – озвучил Арман Утегулов.

Так, по данным депутата, на складах в Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях затоплено около 200 тонн семян. Ко всему этому Минсельхоз не может сказать, сколько полей по всей республике находится под водой.

"В этой связи прошу предоставить информацию по следующим проблемным вопросам. Какова на сегодня площадь пострадавших полей в затопленных регионах? Сколько пахотных земель пришло в непригодность из-за наводнения? Успеют ли фермеры посеять урожай к посевной в этом году? Кто компенсирует им упущенную выгоду от потери урожая?" – обратился к главе правительства Арман Утегулов.

Ранее в Минсельхоз начали поступать сообщения о подтоплениях на зерноскладах, где фермеры хранили семена для предстоящей посевной кампании. 16 апреля в ведомстве заявили, что у нацкомпании "Продкорпорация", а также у сельскохозяйственных опытных станций имеется достаточный запас зерна для посевной кампании. Кроме того, "Продкорпорация" готова обеспечить пострадавших фермеров семенами на условиях рассрочки платежей.

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Тамила Языкова
Сенат Парламента РК Казахстан Паводки-2024 2024 год
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