Странные задания в алматинской гимназии: учителя и замдиректора наказали

В Алматы приняли меры в отношении учителя и исполняющего обязанности заместителя директора после появившихся в соцсетях фотографий с обескураживающими заданиями для учеников школы-гимназии, сообщает Zakon.kz.

29 февраля мы писали о том, что задания якобы по предмету "Основы права" в школе-гимназии №1 и удивили, и рассмешили казахстанцев. В Министерстве просвещения тогда сообщили, что такие задания не входят в учебники или программы по предмету "Основы права". Параллельно редакция обратилась за комментарием в акимат Алматы. Сегодня, 5 марта, там сообщили о принятых мерах. Как оказалось, задания формировал учитель истории.

"Учитель истории КГУ "Школа-гимназия №1" на уроке в девятом классе использовала в качестве дополнительного материал из социальных сетей, который не был заранее обработан и подготовлен. Учителю было дано разъяснение о необходимости использования материалов из официальных источников", – сообщили в Управлении образования города.

Кроме того, в отношении и.о. заместителя директора по учебной работе и самого учителя истории приняты меры дисциплинарного характера.

Сегодня, 5 марта, стало известно, что в Казахстане вводят новые требования к школам, колледжам и духовным учебным заведениям.