Бензин и дизель пытались вывозить тысячами партий из Казахстана: данные КНБ

В Пограничной службе Комитета национальной безопасности (КНБ) отчитались о мерах, которые принимаются для предотвращения нелегального вывоза нефтепродуктов через государственную границу, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, с начала 2026 года в пунктах пропуска пресечено свыше 2400 фактов незаконного перемещения горюче-смазочных материалов.

"Объем изъятой продукции (бензин, дизельное топливо, керосин и т.д.) более 300 тонн стоимостью около 60 млн тенге". Пресс-служба КНБ РК

В дополнительной части публикации за 1 июня 2026 года сказано, что виновные лица привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Казахстана.

5 мая в КНБ сообщали о тысячах задержанных и сотнях фактов контрабанды ГСМ на границе.