На севере Казахстана ограничили проезд по одной из республиканских трасс

С 25 по 27 октября 2024 года в Северо-Казахстанской области ограничили проезд по республиканской трассе из-за ремонта, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об участке автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск – Новосибирск" через Петропавловск и Омск" (км 525-530).

"Ограничение для всех видов транспорта ввели в связи с проведением работ по ямочному ремонту", – сообщили в пресс-службе НК "КазАвтоЖол".

Фото: пресс-служба НК "КазАвтоЖол"

Ранее сообщалось, что прокуроры недовольны ситуацией на дорогах Астаны. На заседании ведомства отметили негативную статистику ДТП: по сравнению с 2023 годом их количество выросло почти в два раза.