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На севере Казахстана ограничили проезд по одной из республиканских трасс

Рабочие, дорожно-ремонтные работы, установка бордюров, бордюры, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 15:44 Фото: Zakon.kz
С 25 по 27 октября 2024 года в Северо-Казахстанской области ограничили проезд по республиканской трассе из-за ремонта, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об участке автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск – Новосибирск" через Петропавловск и Омск" (км 525-530).

"Ограничение для всех видов транспорта ввели в связи с проведением работ по ямочному ремонту", – сообщили в пресс-службе НК "КазАвтоЖол".
схема, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 15:44

Фото: пресс-служба НК "КазАвтоЖол"

Ранее сообщалось, что прокуроры недовольны ситуацией на дорогах Астаны. На заседании ведомства отметили негативную статистику ДТП: по сравнению с 2023 годом их количество выросло почти в два раза.

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Казахстан Северо-Казахстанская область 2024 год Ремонт Дороги
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