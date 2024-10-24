Прокуроры недовольны ситуацией на дорогах Астаны

Под председательством прокурора Астаны Ерлана Утегенова состоялось заседание Координационного совета с участием руководителей правоохранительных и государственных органов по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах столицы за девять месяцев, сообщает Zakon.kz.

На заседании отметили негативную статистику ДТП: в сравнении с прошлым годом их количество выросло почти в два раза.

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Астаны, в ДТП пострадали 1 383 человека, погибли 28, из них трое несовершеннолетних.

"Указано на ряд недоработок, а именно отсутствие светофоров, освещения, дорожных знаков и др. Основными причинами ДТП являются нарушение правил проезда пешеходного перехода и маневрирования, проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дистанции, выезд на полосу встречного движения", – отметили в прокуратуре.

По итогам заседания уполномоченным органам даны конкретные рекомендации, а также выработан комплекс мер по профилактике безопасности дорожного движения.

20 октября 2024 года в центре Астаны на проспекте Тауелсиздик столкнулись Chevrolet Cobalt и ВАЗ. От удара первый автомобиль опрокинулся на бок.