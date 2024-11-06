Еще на одной республиканской трассе Казахстана ограничили движение

Из-за непогоды, которая обрушилась на ряд регионов Казахстана, на некоторых республиканских трассах вводится ограничение движения, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось о введении ограничения движения для всех видов авто на участке трассы "Алматы – Ташкент – Термез".

Теперь стало известно, что 6 ноября 2024 года с 15:00 в Актюбинской области на 12-250 км автодороги республиканского значения "Актобе – Атырау – граница РФ (на Астрахань)" (участок от Актобе до пос. Карауылкелди) введено ограничение движения грузового и общественного транспорта.

"В связи с ухудшением погодных условий", – объяснил Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" введенное ограничение.

О том, какой будет погода в Казахстане 7, 8 и 9 ноября, можете узнать по ссылке.