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Еще на одной республиканской трассе Казахстана ограничили движение

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 15:41 Фото: Zakon.kz
Из-за непогоды, которая обрушилась на ряд регионов Казахстана, на некоторых республиканских трассах вводится ограничение движения, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось о введении ограничения движения для всех видов авто на участке трассы "Алматы – Ташкент – Термез".

Теперь стало известно, что 6 ноября 2024 года с 15:00 в Актюбинской области на 12-250 км автодороги республиканского значения "Актобе – Атырау – граница РФ (на Астрахань)" (участок от Актобе до пос. Карауылкелди) введено ограничение движения грузового и общественного транспорта.

"В связи с ухудшением погодных условий", – объяснил Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" введенное ограничение.

О том, какой будет погода в Казахстане 7, 8 и 9 ноября, можете узнать по ссылке.

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