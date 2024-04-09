Во время сильного дождя в Алматы уложили асфальт

Очевидцы сняли видео, как на одной из улиц южной столицы рабочие проводят дорожные работы во время проливного дождя. В акимате Алматы объяснили Zakon.kz необходимость осуществления ремонтных работ в одном из микрорайонов города.

В информации к видео указано, что укладка асфальта проводится по ул. Какимбека Салыкова в Бостандыкском районе.

В пресс-службе акимата Алматы на запрос редакции ответили, что в этом микрорайоне отсутствует арычная система, а работы ведутся для предотвращения подтоплений.

"В 2014 году к городу Алматы был присоединен мкр. Нур Алатау, к которому относится указанная улица К. Салыкова, где отсутствовала арычная система. В целях предотвращения подтоплений, по заявке районного акимата вышеуказанная улица была добавлена в проект по строительству и реконструкции арычных сетей и ливневой канализации в центральной части города". Акимат Алматы

В администрации отметили, что работы по строительству отводной арычной системы по ул. К. Салыкова общей протяженностью 1800 м начаты в рамках реализации данного проекта по заказу Управления экологии и окружающей среды города Алматы подрядной организацией ТОО "Компания "АлматыДорСтрой".

"Строительно-монтажные работы по устройству арычной сети завершены. На сегодня ведется восстановление асфальтного покрытия. 9 апреля 2024 года с 06:00 проводились работы по укладке асфальтного покрытия. При производстве работ началось выпадение осадков, после чего работы по укладке асфальта были приостановлены. Во время дождя подрядной организацией завершались работы по выравниванию оставшихся участков во избежание застывания асфальтного материала", – объяснили в акимате.



В городской администрации добавили, что с руководством подрядной организации ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" проведена разъяснительная работа о необходимости соблюдения строительных норм и правил, а также качественного выполнения работ.

"При благоприятных погодных условиях восстановление асфальтного покрытия планируется завершить до 15 апреля текущего года". Акимат Алматы

9 апреля в обед в южной столице начался прогнозируемый дождь, который в скором времени перешел в ливень. Еще утром местные власти предупреждали горожан об ожидающихся обильных осадках.

Ранее алматинцев призывали не парковаться под деревьями и не засорять отходами арычную систему мегаполиса.