Подрядчик извинился за укладку асфальта во время ливня в Алматы

В Алматы подрядчик, укладывавший асфальт во время ливня, принес извинения горожанам за эту ситуацию и обязался переделать работу в случае выявления дефектов, сообщает Zakon.kz.

Заместитель директора ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" Рустам Кадыров объяснил, что работа по укладке асфальтного покрытия по ул. Салыкова ведется с целью восстановления дорожного покрытия на месте строительства арычной сети для отвода дождевых и талых вод.

"9 апреля нами производилось восстановление асфальтобетонного покрытия. Когда начался дождь, работы были остановлены, но каток заканчивал уплотнение покрытия. Также трактором было произведено выравнивание оставшихся куч асфальтного материала во избежание его застывания. Асфальт был уложен до дождя, на видео момент уплотнения покрытия. По технологии укатки асфальтобетонное покрытие должно быть уплотнено в 2-3 прохода по следу, в последующем перекрытие следа как минимум в 10 проходов дорожным катком. Также дополним, что все дорожные катки оборудованы подачей воды на вальцы", – сказал Кадыров.





За допущенное нарушение технологического процесса начальника участка отстранили от занимаемой должности.

"В случае выявления дефектов нашей компанией будут выполнены работы по восстановлению асфальтного покрытия. Еще раз приносим извинения за сложившуюся ситуацию, подобное больше не повторится", – заверил он.

Как прокомментировали в акимате Алматы, подрядчики, недобросовестно исполняющие свои обязательства, будут исправлять допущенные недочеты за свой счет.

"Главное – обеспечить качество выполняемых работ, будь то ремонт, строительство дорог или другие инфраструктурные проекты. Благодарим жителей Алматы за неравнодушие. В случае выявления подобных ситуаций просим сообщать в чат-бот @AlmatyJolybot специального телеграм-канала, посвященного дорожной инфраструктуре", – сообщили в акимате.

Накануне, 9 апреля, алматинцы сняли видео, на котором асфальт укладывали во время ливня.