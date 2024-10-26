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В Астане 15 автобусных маршрутов временно изменят схему движения

Автобус, автобусная полоса, БРТ, BRT, скоростные автобусные линии, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 23:37 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Астане в связи со строительством LRT изменят схему движения 15 автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили 26 октября в CTS.

"27 октября с 08:00 до 14:00 изменятся схемы движения маршрутов №№ 12, 15, 15 А, 18, 19, 21, 32, 35, 43, 46, 50, 55 А, 55 Б, 61, 70, в связи с тем что будет перекрыто движение по проспекту Мангилик Ел на пересечении с улицей Сыганак, в связи с демонтажем временных металлических конструкций на эстакаде LRT", – говорится в сообщении. 

Жителям и гостям столицы рекомендуется учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что 27 октября в Астане на несколько часов полностью закроют проезд по проспекту Мангилик Ел на пересечении с улицей Сыганак. 

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