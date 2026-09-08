Казахстанская авиакомпания запустит рейсы в Сингапур через Китай

С 20 октября 2026 года казахстанская авиакомпания SCAT запускает новый рейс из Шымкента в Сингапур. Полеты будут выполняться два раза в неделю транзитом через китайский город Санья, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства транспорта, особенность нового маршрута в том, что авикомпания будет выполнять его с использованием права "пятой степени свободы воздуха":

"Это позволит пассажирам не только лететь из Казахстана в Сингапур, но и совершать перелет по маршруту Санья – Сингапур".

Таким образом, авиакомпания сможет перевозить пассажиров не только между Казахстаном и Сингапуром, но и между Китаем и Сингапуром.

Ранее мы предупреждали о том, что казахстанцам, планирующим вылетать в/из Китая, рекомендуется прибывать в аэропорт заранее.