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Общество

Казахстанская авиакомпания запустит рейсы в Сингапур через Китай

самолет, небо, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 14:45 Фото: pexels
С 20 октября 2026 года казахстанская авиакомпания SCAT запускает новый рейс из Шымкента в Сингапур. Полеты будут выполняться два раза в неделю транзитом через китайский город Санья, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства транспорта, особенность нового маршрута в том, что авикомпания будет выполнять его с использованием права "пятой степени свободы воздуха":

"Это позволит пассажирам не только лететь из Казахстана в Сингапур, но и совершать перелет по маршруту Санья – Сингапур".

Таким образом, авиакомпания сможет перевозить пассажиров не только между Казахстаном и Сингапуром, но и между Китаем и Сингапуром.

Ранее мы предупреждали о том, что казахстанцам, планирующим вылетать в/из Китая, рекомендуется прибывать в аэропорт заранее.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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