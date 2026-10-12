Движение на участке улицы Толе би ограничат в Алматы

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на участке улицы Толе би вводятся временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

Так, в городском акимате проинформировали, что до 16 октября движение будет перекрыто на участке от ул. Ашимова до ул. Нурпеисова в обоих направлениях.

Фото: акимат Алматы

"Просим участников дорожного движения с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать требования временных дорожных знаков и заранее планировать альтернативные маршруты движения", – говорится в сообщении.

Вместе с тем там добавили, что сроки проведения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных факторов, влияющих на технологический процесс ремонта.

Вместе с тем одну из старейших улиц мегаполиса будут перекрывать по ночам с 12 октября. Сроки и схема – здесь.