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Общество

Движение на участке улицы Толе би ограничат в Алматы

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 18:38 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на участке улицы Толе би вводятся временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

Так, в городском акимате проинформировали, что до 16 октября движение будет перекрыто на участке от ул. Ашимова до ул. Нурпеисова в обоих направлениях.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 18:38

Фото: акимат Алматы

"Просим участников дорожного движения с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать требования временных дорожных знаков и заранее планировать альтернативные маршруты движения", – говорится в сообщении.

Вместе с тем там добавили, что сроки проведения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных факторов, влияющих на технологический процесс ремонта.

Вместе с тем одну из старейших улиц мегаполиса будут перекрывать по ночам с 12 октября. Сроки и схема – здесь.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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