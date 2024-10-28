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Спасатели предупредили казахстанцев об опасностях, связанных с погодой

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 07:15 Фото: Zakon.kz
В связи с ухудшением погодных условий, сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности, сообщает Zakon.kz.

Ссылаясь на прогнозы РГП "Казгидромет", сотрудники МЧС напоминают, что ожидается ухудшение погодных условий (сильные осадки, понижение температуры воздуха, усиление ветра, метель, гололед, туман).

Поэтому МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности:

  • Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.
  • Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на автодорогах.

Ранее в пресс-службе РГП "Казгидромет" сообщали, что в Астане, Алматы, Шымкенте и 14 областях Казахстана на 28 октября объявлено штормовое предупреждение.

Аксинья Титова
Казгидромет МЧС РК 2024 год Спасатели Штормовые предупреждения
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