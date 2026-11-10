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Общество

Опасность на дорогах: водителей призвали к осторожности из-за опасной погоды в 10 регионах

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 05:31 Фото: Zakon.kz
"КазАвтоЖол" подготовил предупреждение для казахстанских водителей в связи с ухудшением погодных условий, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков в утреннее время 10 ноября 2026 года ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега. Местами прогнозируются гололедные явления. Опасная ситуация в:

  • Акмолинской области,
  • Актюбинской области,
  • Павлодарской области,
  • Карагандинской области,
  • Кызылординской области,
  • Мангистауской области,
  • Северо-Казахстанской области,
  • Восточно-Казахстанской области,
  • области Абай,
  • области Улытау.
"Просим водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, заранее планировать маршрут движения и, по возможности, воздержаться от поездок без особой необходимости", – говорится в сообщении.

Особое внимание просят уделить состоянию шин – при наличии летней резины риск заносов и аварий значительно возрастает.

Отмечается, что дорожные службы работают круглосуточно, а также действует колл-центр 1403, где можно получить актуальную информацию о состоянии трасс и погодных условиях.

Ранее сообщалось, что в 17 областях Казахстана на 10 ноября 2026 года объявлено штормовое предупреждение. В связи с этим водителям Казахстана дали важные советы по подготовке к дальним поездкам.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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