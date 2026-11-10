Опасность на дорогах: водителей призвали к осторожности из-за опасной погоды в 10 регионах

"КазАвтоЖол" подготовил предупреждение для казахстанских водителей в связи с ухудшением погодных условий, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков в утреннее время 10 ноября 2026 года ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега. Местами прогнозируются гололедные явления. Опасная ситуация в:

Акмолинской области,

Актюбинской области,

Павлодарской области,

Карагандинской области,

Кызылординской области,

Мангистауской области,

Северо-Казахстанской области,

Восточно-Казахстанской области,

области Абай,

области Улытау.

"Просим водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, заранее планировать маршрут движения и, по возможности, воздержаться от поездок без особой необходимости", – говорится в сообщении.

Особое внимание просят уделить состоянию шин – при наличии летней резины риск заносов и аварий значительно возрастает.

Отмечается, что дорожные службы работают круглосуточно, а также действует колл-центр 1403, где можно получить актуальную информацию о состоянии трасс и погодных условиях.

Ранее сообщалось, что в 17 областях Казахстана на 10 ноября 2026 года объявлено штормовое предупреждение. В связи с этим водителям Казахстана дали важные советы по подготовке к дальним поездкам.