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Метель в Астане и ливень в Алматы: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 22:14 Фото: Zakon.kz
В Астане, Алматы, Шымкенте и 14 областях Казахстана на 28 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ночью ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с.

Ночью и утром в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер северо-западный, западный ночью на севере, западе, в горных и предгорных районах, днем на горных перевалах области 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный, западный ночью порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте ночью и утром ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь), туман. Ветер северо-западный, западный ночью порывы 15-20 м/с. 

Ночью и утром в центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер юго-западный на востоке области 15-20 м/с. В Кызылорде ночью и утром ожидается туман.

На юге Алматинской области ожидается временами сильный дождь, в горных районах области временами сильные осадки (преимущественно снег), туман, гололед. Ветер западный на севере, юге, востоке области 15-20 м/с, порывы 25 м/с, вечером – туман. В Конаеве ветер западный порывы 15-20 м/с.

В Алматы временами ожидается сильный дождь. 

Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20, на западе, востоке области временами 23 м/с. В Караганде ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Улытауской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе области туман. Ветер западный порывы 15-20, днем на востоке области временами 23 м/с. В Жезказгане ожидается гололед. Ветер западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге Жамбылской области ожидается сильный дождь, в горных районах сильные осадки (дождь, снег). 28-29 октября в горных районах области ожидается гололед. 28-29 октября ночью и утром на юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 28 октября на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, 29 октября в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе 28-29 октября ночью и утром ожидается туман. 28 октября ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Павлодарской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью на севере области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Акмолинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На западе, юге, востоке Костанайской области ожидается гололед. На западе, севере области туман. Ветер северо-западный на юге, востоке области 15-20 м/с. В Костанае ожидается туман.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Абайской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. В Семее ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер северный, днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

В южной половине Жетысуской области ожидаются сильный дождь, в горных районах временами сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 28 по 30 октября 2024 года. Подробнее можно узнать здесь

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