Спасатели напомнили казахстанцам о мерах предосторожности в пожароопасный период
Фото: Zakon.kz
МЧС призывает казахстанцев соблюдать правила безопасности во избежание пожаров, сообщает Zakon.kz.
По информации спасателей МЧС РК, если придерживаться следующих правил, можно избежать опасных последствий возгораний:
- Не бросайте горящие спички, окурки и не вытряхивайте из курительных трубок горячую золу;
- Не разводите костры в местах с подсохшей травой а также под кронами деревьев;
- Полностью потушите костер после использования.
За прошедшие сутки огнеборцы ликвидировали 6 пожаров с загоранием хозяйственных построек в частных подворьях. Также в ночь 1 сентября по пр. Мангилик ел города Астана произошел пожар.
Как передает пресс-служба МЧС страны, снаружи фасада многоэтажного жилого комплекса "Коркем" загорелся электрокабель, а также мягкая кровля.
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