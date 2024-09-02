Спасатели напомнили казахстанцам о мерах предосторожности в пожароопасный период

МЧС призывает казахстанцев соблюдать правила безопасности во избежание пожаров, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей МЧС РК, если придерживаться следующих правил, можно избежать опасных последствий возгораний:

Не бросайте горящие спички, окурки и не вытряхивайте из курительных трубок горячую золу;

Не разводите костры в местах с подсохшей травой а также под кронами деревьев;

Полностью потушите костер после использования.

За прошедшие сутки огнеборцы ликвидировали 6 пожаров с загоранием хозяйственных построек в частных подворьях. Также в ночь 1 сентября по пр. Мангилик ел города Астана произошел пожар.

Как передает пресс-служба МЧС страны, снаружи фасада многоэтажного жилого комплекса "Коркем" загорелся электрокабель, а также мягкая кровля.