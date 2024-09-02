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Законодательство РК

Спасатели напомнили казахстанцам о мерах предосторожности в пожароопасный период

Пожарный мотоцикл, пожарные мотоциклы , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 08:34 Фото: Zakon.kz
МЧС призывает казахстанцев соблюдать правила безопасности во избежание пожаров, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей МЧС РК, если придерживаться следующих правил, можно избежать опасных последствий возгораний:

  • Не бросайте горящие спички, окурки и не вытряхивайте из курительных трубок горячую золу;
  • Не разводите костры в местах с подсохшей травой а также под кронами деревьев;
  • Полностью потушите костер после использования.

За прошедшие сутки огнеборцы ликвидировали 6 пожаров с загоранием хозяйственных построек в частных подворьях. Также в ночь 1 сентября по пр. Мангилик ел города Астана произошел пожар.

Как передает пресс-служба МЧС страны, снаружи фасада многоэтажного жилого комплекса "Коркем" загорелся электрокабель, а также мягкая кровля.

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