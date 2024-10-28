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Законодательство РК

МВД: За три дня в стране пресечена деятельность четырех нарколабораторий

Министерство внутренних дел РК, МВД РК, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 08:54 Фото: polisia.kz
Министерство внутренних дел усилило меры по противодействию наркопреступности. За три дня сотрудники полиции пресекли деятельность четырех нарколабораторий, сообщает Zakon.kz.

Во время рейдов задержали шесть человек, среди которых двое иностранцев.

Также выявлено 66 наркоправонарушений, из них 13 фактов сбыта и девять фактов незаконного хранения запрещенных веществ.

Из незаконного оборота изъято более 35 кг наркотиков, из которых 24 кг "синтетики" и 11 кг марихуаны. За наркопреступления задержаны 13 лиц, и все они водворены в изолятор временного содержания.

Работа в этом направлении продолжается.

Ранее спасатели предупредили казахстанцев об опасностях, связанных с погодой.

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Аксинья Титова
МВД РК 2024 год Наркотики
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