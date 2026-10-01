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События

40 млрд тенге и до 2 млн разовых доз: в Карагандинской области пресечена деятельность крупной нарколаборатории

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 11:35 Фото: Zakon.kz
Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Карагандинской области при взаимодействии с ДКНБ и прокуратурой области пресекли деятельность крупной нарколаборатории по производству мефедрона, сообщает Zakon.kz.

Оперативная разработка проводилась в отношении транснациональной преступной группы. По данным следствия, ее участники на территории Казахстана и соседних государств занимались изготовлением наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере с целью их последующего сбыта.

В результате комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержаны двое подозреваемых в возрасте 48 и 28 лет.

По данным следствия, 48-летний подозреваемый выполнял организационные функции: привлекал новых участников и координировал их деятельность. Второй подозреваемый непосредственно организовывал работу нарколаборатории и обучал новых участников способам изготовления наркотических средств и психотропных веществ.

"В ходе обыска на территории лаборатории обнаружена промышленная цистерна объемом 50 тонн. На момент проведения следственных мероприятий в ней находилось около 16 тонн отработанной продукции и жидкостей. Также изъяты две емкости объемом по одной тонне с остатками вещества с резким химическим запахом, три 20-литровые канистры с неизвестной жидкостью и 10 полимерных мешков с остатками порошкообразного вещества".Начальник Департамента полиции Карагандинской области Негмет Исмагулов

Из содержимого промышленной цистерны для исследования отобрано 10 литров вещества. Согласно заключению специалиста, в представленном образце обнаружен мефедрон. Масса наркотического вещества в исследованном образце составила 1 кг 723 грамма.

По предварительным расчетам специалистов, с учетом объема обнаруженного вещества и результатов исследования потенциальный выход готового наркотического средства мог составить до 2 тонн мефедрона.

Это порядка 2 миллионов разовых доз, которые могли попасть в незаконный оборот. Их предварительная стоимость на нелегальном рынке могла достигать 40 миллиардов тенге.

"Таким образом, правоохранительными органами пресечено масштабное наркопроизводство до поступления потенциально особо крупной партии наркотиков в незаконный оборот", – отметил Негмет Исмагулов.

В отношении обоих задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности, источники поступления сырья, возможные связи подозреваемых, а также другие участники транснациональной группы.

Работа по выявлению и пресечению нарколабораторий и каналов незаконного оборота наркотиков продолжается в рамках принципа "Закон и Порядок".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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