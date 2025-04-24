11 значимых объектов строят в области Улытау на возвращенные активы

Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры уже вернул государству значительные средства, в том числе из-за рубежа, сообщает Zakon.kz.

В Генеральной прокуратуре отметили, что, по словам президента Касым-Жомарта Токаева, возврат незаконно приобретенных активов – важный шаг к справедливости и развитию страны.

Там проинформировали: благодаря специальному фонду на область Улытау выделено более 4 млрд тенге.

Эти деньги направлены на строительство 11 значимых объектов, которые планируется сдать в эксплуатацию уже в текущем году.

А в Алматинской области тем временем на возвращенные активы построят спортивный комплекс для учебно-тренировочных занятий по общей физической подготовке и проведения соревнований.