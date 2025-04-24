#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
518.34
591.06
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
518.34
591.06
6.27
Общество

11 значимых объектов строят в области Улытау на возвращенные активы

Строительство объектов на возвращенные активы , фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 18:37 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры уже вернул государству значительные средства, в том числе из-за рубежа, сообщает Zakon.kz.

В Генеральной прокуратуре отметили, что, по словам президента Касым-Жомарта Токаева, возврат незаконно приобретенных активов – важный шаг к справедливости и развитию страны.

Там проинформировали: благодаря специальному фонду на область Улытау выделено более 4 млрд тенге.

Эти деньги направлены на строительство 11 значимых объектов, которые планируется сдать в эксплуатацию уже в текущем году.

А в Алматинской области тем временем на возвращенные активы построят спортивный комплекс для учебно-тренировочных занятий по общей физической подготовке и проведения соревнований.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
В Жамбылской области на Координационном совете усилены требования по профилактике правонарушений
Общество
18:56, Сегодня
В Жамбылской области на Координационном совете усилены требования по профилактике правонарушений
Реестр разрешенных нетрадиционных методов лечения и практик предлагает составить депутат
Общество
18:41, Сегодня
Реестр разрешенных нетрадиционных методов лечения и практик предлагает составить депутат
Рейтинг топ вузов: Nazarbayev University сохранил лидерство в Азии
Общество
18:27, Сегодня
Рейтинг топ вузов: Nazarbayev University сохранил лидерство в Азии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: