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На возвращенные государству средства в двух областях Казахстана построят соцобъекты

Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 08:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По поручению президента Касым-Жомарта Токаева за счет возвращенных государству средств будут построены соцобъекты в Туркестанской и Акмолинской областях. Об этом 22 октября рассказали в пресс-службе правительства, сообщает Zakon.kz.

В рамках Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" комиссия по возврату незаконных активов под руководством премьер-министра Олжаса Бектенова провела работу. Все возвращенные государству средства направляются в Специальный государственный фонд для дальнейшего перераспределения на социально-полезные цели.

По поручению главы государства правительство приняло решение о выделении средств из Спецгосфонда на реализацию первых двух социальных проектов по строительству спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области стоимостью 2,1 млрд тенге и музыкальной школы в селе Темирлан Туркестанской области на сумму 890 млн тенге.

Данные инициативы нацелены на развитие социальной инфраструктуры в сельской местности для повышения охвата жителей образовательными и спортивными услугами.

  • Так, в селе Зеренда Акмолинской области планируется строительство спортивного комплекса площадью более 6 тыс. кв. м с пропускной способностью свыше 80 человек в смену. Объект обеспечит досугом активное население – в районе свыше 14,5 тыс. человек систематически занимаются спортом. Согласно проекту, центр оборудуют для занятий борьбой, боксом, лыжными дисциплинами, оснастят необходимым оборудованием два тренажерных зала.
  • В селе Темирлан Туркестанской области планируется строительство новой школы искусств на 300 мест. Имеющееся каркасное здание, построенное в 1974 году, не отвечает современным санитарным и пожарным требованиям и не подлежит капитальному ремонту. При этом на сегодня комплекс считается действующим – в центре обучаются до 420 детей, что в два раза превышает его текущую пропускную способность, преподают 45 педагогов. Новый проект позволит создать условия на селе для качественного дополнительного образования в сфере искусств. Дети получат возможность заниматься музыкой, хореографией в комфортных условиях.

Сегодня в Специальном государственном фонде саккумулировано 177 млрд тенге. Все эти средства будут направлены на строительство социальных и инфраструктурных объектов, другие социально значимые цели – в том числе реализацию проектов в сферах здравоохранения, образования, массового спорта и другие цели.

Ранее сообщалось, что 17 октября глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Олжаса Бектенова.

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