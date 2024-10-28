Магнитные бури снова ожидаются на Земле, но слабые

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил об очередной сильной вспышке на Солнце. По его словам, теперь 28 октября землянам стоит ждать слабые магнитные бури, сообщает Zakon.kz.

О том, что происходит на Солнце и Земле, Леус рассказал в своем Telegram-канале.

"На нашем светиле произошла очередная сильная вспышка, на этот раз ее пик пришелся примерно на 10 часов утра субботы, а интенсивность составила Х1.8", – пишет специалист.

Фото: Telegram/weather_from_chief

Ожидается, что солнечное вещество, выброшенное в космическое пространство этим взрывом, заденет Землю в понедельник.

"По прогнозам, это станет причиной слабых магнитных бурь, класса G1, возможных в период с 08:00 до 17:00 (по времени Астаны) 28 октября". Михаил Леус

Ранее эксперты подробно рассказали, так ли опасны магнитные бури для здоровья, как об этом говорят, и какие меры помогут не болеть во время природных изменений.