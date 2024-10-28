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Магнитные бури снова ожидаются на Земле, но слабые

Магнитные бури снова ожидаются на Земле, но слабые, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 12:43 Фото: pxhere
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил об очередной сильной вспышке на Солнце. По его словам, теперь 28 октября землянам стоит ждать слабые магнитные бури, сообщает Zakon.kz.

О том, что происходит на Солнце и Земле, Леус рассказал в своем Telegram-канале.

"На нашем светиле произошла очередная сильная вспышка, на этот раз ее пик пришелся примерно на 10 часов утра субботы, а интенсивность составила Х1.8", – пишет специалист.
Магнитные бури снова ожидаются на Земле, но слабые, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 12:43

Фото: Telegram/weather_from_chief

Ожидается, что солнечное вещество, выброшенное в космическое пространство этим взрывом, заденет Землю в понедельник.

"По прогнозам, это станет причиной слабых магнитных бурь, класса G1, возможных в период с 08:00 до 17:00 (по времени Астаны) 28 октября".Михаил Леус

Ранее эксперты подробно рассказали, так ли опасны магнитные бури для здоровья, как об этом говорят, и какие меры помогут не болеть во время природных изменений.

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